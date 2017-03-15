Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что он не против изменения регламента, однако главное при этом — равенство по отношению ко всем клубам.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин предложил изменить регламент чемпионата Украины, начиная со следующего сезона. Впоследствии эту идею поддержали ряд тренеров команд УПЛ, а также президент ПФЛ Сергей Макаров.

"Это вопросы, которые еще рассматриваются и изучаются. Думаю, так будет продолжаться. Я за справедливость и поддержу любой формат чемпионата, лишь бы все было честно и соблюдалось равенство по отношению ко всем клубам", — цитирует Фонсеку официальный сайт оранжево-черных.

"Для этого нужно изучать некоторые детали: вопросы полей, одного типа мяча в чемпионате. Возможно, для вас это не очень важно, но команды хотели бы проводить все матчи одним мячом. Много моментов в футболе можно рассматривать и изменять".

"Допустим, дубли могли бы выступать в Первой лиге – это было бы намного лучше для ребят, больше конкуренции. Считаю, что украинский футбол можно улучшать. Потенциал есть. Если не ошибаюсь, в Украине 42 миллиона жителей. Люди есть – с каждым днем все можно улучшать".

"И, чтобы закончить рассуждения на эту тему, также хочу сказать, что можно изучить вопрос и стараться приводить на стадион как можно больше болельщиков. Футбол – это своего рода праздник, мы должны приглашать на него людей, чтобы они получали от зрелища большое удовольствие".