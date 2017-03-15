Голкипер донецкого Шахтера Никита Шевченко восстановился после повреждения.
фк шахтер
15 марта 2017, 15:20
Шевченко получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок Горняков.
Из-за этого возможность его участия в матче против Зари исключалось.
Сегодня утром на Банникова подопечные Паулу Фонсеки провели открытую тренировку.
Никита Шевченко принимал участие в занятии. Игрок тренировался без каких-либо ограничений.
Отметим, что по-прежнему по индивидуальной программе занимается полузащитник Дентиньо.