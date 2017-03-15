Украина

Голкипер донецкого Шахтера Никита Шевченко восстановился после повреждения.

Шевченко получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок Горняков.

Из-за этого возможность его участия в матче против Зари исключалось.

Сегодня утром на Банникова подопечные Паулу Фонсеки провели открытую тренировку.

Никита Шевченко принимал участие в занятии. Игрок тренировался без каких-либо ограничений.

Отметим, что по-прежнему по индивидуальной программе занимается полузащитник Дентиньо.