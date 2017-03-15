Украина

Ни для кого не секрет, что футбол является наиболее популярным видом спорта во всём мире. "Игра миллионов" — это, возможно, слишком мелко для него. Игра миллиардов – вот подходящий термин. В мире насчитывается свыше 3 миллиардов его поклонников. Многие футболисты являются и самыми высокооплачиваемыми спортсменами в мире.

Футбол — это не только самый зрелищный, но и самый народный вид спорта, ведь играть в него могут все. Поэтому даже не нужно объяснять, почему соккер (как его называют американцы) так привлекает людей.

И в Украине футбол – это спорт «номер один». Причём не только с точки зрения обычной поддержки команд, спортсменов. В мире ставок он также – наиболее популярный вид спорта. И многие болельщики, которым еще не доводилось делать прогнозы на результаты футбольных матчей, всё чаще задаются вопросом: "А сколько бы я выиграл, если бы поставил?".

На что же делают ставки украинцы? Помочь ответить на вопрос может государственная лицензированная лотерея тото "Фортуна Live", которая имеет один из лучших сервисов для приёма ставок на спорт в Украине www.fortunalive.com.ua.

Проанализировав весь украинский рынок, эксперты "Фортуны Live" сделали вывод, что на футбол приходится более 65% всех ставок. Если рассматривать – какие футбольные турниры пользуются наибольшей популярностью, то здесь всё напрямую зависит от обычного спортивного интереса.

Так, на Английскую Премьер-Лигу приходится около 25 % всех ставок на футбол. Данный чемпионат является наиболее зрелищным и непредсказуемым. Ставки чаще всего делаются на все виды исходов, а также – на жёлтые карточки, угловые и фолы.

Испанская Ла Лига – это около 20 % всех прогнозов. Пользуются популярностью матчи с участием грандов испанского (и европейского) футбола — «Реала», «Барселоны», «Атлетико». Ставки делаются, в основном, на исходы, форы и тоталы.