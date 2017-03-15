Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против Карпат.

- Дмитрий Станиславович, чего ожидать от противостояния на Днепр-Арене, которое произойдет в пятницу?

- Думаю, это будет сложный, и, я надеюсь, интересный матч против соперника, который нашел свою игру. Карпаты демонстрируют хороший футбол, но еще пребывают в поиске лучших связок. Много футболистов пополнили команду недавно, фактически перед самым возобновлением чемпионата.

- Кого можете выделить среди футболистов львовского клуба?

- Посмотрите, как меняется картина: в первом матче с Черноморцем и нынешние Карпаты — это две разные команды. Прежде всего, если брать во внимание содержание игры. Одно дело играть без центрального нападающего, как это было в Одессе. За 90 минут львовяне создали не так много моментов и не особенно беспокоили владения Моряков. Другое дело, когда в составе выходит Александр Гладкий. В таком случае можно действовать проще — выбить мяч вперед, выиграть борьбу на втором этаже... Мы видим, как меняется тактика с присутствием одного игрока. Тот же Голодюк добавляет надежности в средней линии. Команда очень сбалансирована, ее костяк составляют очень опытные исполнители. В прошлом сезоне на первом плане были другие игроки. Например, Костевич, который покинул клуб. Есть еще Мирошниченко и Ксенз, которые не требуют особого представления.

- Для вас будет иметь значение позиция, на которой финиширует Днепр в регулярной части чемпионата?

- Безусловно, это важно. Мы хотим побеждать, подниматься как можно выше. Турнирная борьба для нас однозначно имеет значение.

- Последние четыре матча Днепра закончились с ничейным результатом. Видите в этом больше негатив?

- Тут есть и позитивный момент, но нашими соперниками были команды с верхней части турнирной таблицы: Олимпик, Черноморец и Александрия. Значит, это хороший язык для нас. Каждая игра складывалась по разному. С другой стороны, были поединки, в которых мы должны были добывать победы. Это немного разочаровывает. Возможно, дает о себе знать отсутствие опыта.

- Какая кадровая ситуация с Днепре на данный момент?

- В целом не могу жаловаться — все готовы и здоровы. Исключение составляют ребята 1998 года рождения, которые получили вызов в сборную. Таковы реалии, но это игроки основного состава. За исключение этого, все отлично.

- Как расцениваете тот факт, что такие команды, как Днепр и Карпаты пребывают в нижней части турнирной таблицы?

- Да, это плохой знак, что клубы с такой историей ведут борьбу за выживание. Наверное, это реалии украинского футбола. Обе команды переживают сейчас не лучшие времена. Это связанно со снятием очков и сменой вектора развития клуба, воспитанием молодых игроков. Мы с этим столкнулись сейчас, а Карпаты немного раньше. Я не сомневаюсь, что ситуация изменится и в ближайшем будущем два клуба с такими традициями исправят ситуацию. Подъем Днепра и Карпат — это вопрос времени.

Напомним, что матч 22-го тура УПЛ между Карпатами и Днепром состоится 17 марта, в 17:00 по киевскому времени.