Украина

Нападающий Стали Денис Васин рассказал о прогрессе своей команды.

Нападающий Стали Денис Васин рассказал, что изменилось в команде в тактическом плане, а также прокомментировал работу Станислава Кучука.

"Мы внимательно готовимся к каждому матчу, стараемся на поле. Просто выходим на поле и выполняем свою работу. Это начало давать результат. Я бы не сказал, что делается ставка на оборону. Просто в трех конкретных матчах вся команда удачно действовала при защите ворот, из-за чего не пропускала", — цитирует Васина официальный сайт УПЛ.

"Считаю, что основная причина успехов – изменился подход к делу у нас, игроков. Поэтому и пришел прогресс. Мы и правда это ощущаем. Причем не только от игры к игре, но и от каждой тренировки к следующей"

"Наш тренер перед каждым матчем находит нужные слова, стимулирует нас стараться выкладываться на поле. Я бы сказал, находит в нас вдохновение каждый раз. Делает так, чтобы мы во время матчей не отбывали номер. И это получается. Сегодня для нас главный стимул – хорошо отыграть 11 поединков этого сезона и заложить хорошую базу для выступлений в следующем", — добавил нападающий.

Васина в текущем сезоне сыграл 17 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах. После 21-го тура Сталь занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 21 очко.