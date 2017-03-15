Украина

Олимпик решил презентовать своих новобранцев в семейной обстановке.

Обеспечив себе место в первой шестерке чемпионата Украины, Олимпик представил своих новобранцев, которые, по мнению руководства клуба, должны помочь команде решить главную задачу на сезон — завоевать путевку в Лигу Европы.

Встречу новоиспеченных "олимпийцев" с журналистами клуб умышленно организовал так, чтобы общение происходило в неофициальной, по словам спортивного директора Олимпика Алексея Антонова, семейной обстановке. Поэтому для нее был выбран не пресс-центр или конференц-зал, а уютный ресторан Purpur Amore (Голосеевский проспект, 114). Осуществить задуманное удалось, поэтому привычный формат пресс-конференции быстро сменился беседой "по душам".

Представляя полузащитников Ивана Брикнера, Виталия Гемегу и нападающего Михаила Сергийчука (Моха, который, по сути, не является новичком Олимпика, а лишь вернулся в команду после аренды в испанский Химнастик из Таррагоны, отсутствовал по семейным обстоятельствам) Алексей Антонов торжественно вручил футболистам футболки их нового клуба. По словам спортивного директора донетчан, с каждым из представленных игроков заключен двухлетний контракт. Представляя полузащитников Ивана Брикнера, Виталия Гемегу и нападающего Михаила Сергийчука (Моха, который, по сути, не является новичком Олимпика, а лишь вернулся в команду после аренды в испанский Химнастик из Таррагоны, отсутствовал по семейным обстоятельствам) Алексей Антонов торжественно вручил футболистам футболки их нового клуба. По словам спортивного директора донетчан, с каждым из представленных игроков заключен двухлетний контракт.

Рассказав, что решив задачу-минимум — попасть в шестерку сильнейших по итогам первого этапа первенства УПЛ, Алексей Антонов обозначил новый рубеж, к которому будет стремиться команда — попадание в зону Лиги Европы. Все футболисты признались, что для них такая цель — это повод работать еще упорнее, ведь просто так конкуренты, в первую очередь Александрия, в меньшей степени Черноморец, а, возможно, даже Заря, просто так не уступят шанс выступить в еврокубках.

После неожиданной для многих волевой победы над Ворсклой, о которой, естественно, не могли не вспомнить журналисты, настроение у ребят было приподнятым (хотя в поединке в Полтаве принял участие лишь Брикнер), и воспоминание об этом матче сразу сняло остатки напряженности, которые, несмотря на непринужденную атмосферу, все же присутствовали у футболистов. С удовольствием вспомнив об успехе, который, кстати, окончательно лишил полтавчан шансов оказаться в Топ-6, новички Олимпика поделились своими ощущениями от нового коллектива. Несмотря на все трудности, которые сейчас приходится переживать команде, абсолютно все ребята полны уверенности в том, что в ближайшем будущем все наладится. Оптимизм игроков распространяется даже на предстоящий поединок против Шахтера, который их ждет в следующем туре. Никто не считает свою команду явным аутсайдером, но все готовятся дать бой лидеру чемпионата. После неожиданной для многих волевой победы над Ворсклой, о которой, естественно, не могли не вспомнить журналисты, настроение у ребят было приподнятым (хотя в поединке в Полтаве принял участие лишь Брикнер), и воспоминание об этом матче сразу сняло остатки напряженности, которые, несмотря на непринужденную атмосферу, все же присутствовали у футболистов. С удовольствием вспомнив об успехе, который, кстати, окончательно лишил полтавчан шансов оказаться в Топ-6, новички Олимпика поделились своими ощущениями от нового коллектива. Несмотря на все трудности, которые сейчас приходится переживать команде, абсолютно все ребята полны уверенности в том, что в ближайшем будущем все наладится. Оптимизм игроков распространяется даже на предстоящий поединок против Шахтера, который их ждет в следующем туре. Никто не считает свою команду явным аутсайдером, но все готовятся дать бой лидеру чемпионата.

Иван Брикнер, который ранее выступал в Первой лиге за ФК Сумы, признался, что наконец осуществилась его мечта — сыграть на высшем уровне украинского футбола. И тут же добавил, что останавливаться на достигнутом не собирается. Его более опытные товарищи Михаил Сергийчук и Виталий Гемега уже имеют опыт игр в Премьер-лиге(выступали за Карпаты и Говерлу), а Гемега даже попробовал на вкус легионерского хлеба, поиграв на правах аренды в польской Висле из Плоцка, так же отметили, что с нетерпением ждут возможности выступить в Лиге Европы, и сделают все для того, чтобы ни они сами, ни их партнеры по команде не испытали разочарования на финише сезона. Иван Брикнер, который ранее выступал в Первой лиге за ФК Сумы, признался, что наконец осуществилась его мечта — сыграть на высшем уровне украинского футбола. И тут же добавил, что останавливаться на достигнутом не собирается. Его более опытные товарищи Михаил Сергийчук и Виталий Гемега уже имеют опыт игр в Премьер-лиге(выступали за Карпаты и Говерлу), а Гемега даже попробовал на вкус легионерского хлеба, поиграв на правах аренды в польской Висле из Плоцка, так же отметили, что с нетерпением ждут возможности выступить в Лиге Европы, и сделают все для того, чтобы ни они сами, ни их партнеры по команде не испытали разочарования на финише сезона.

В ответ на некоторое недоумение со стороны присутствующих по поводу того, что все три команды украинского чемпионата, которые волею обстоятельств оказались вдали от дома, попали в первую шестерку, Алексей Антонов отметил, что у его коллектива есть характер, и все трудности только его укрепляют. На заданный в шутку вопрос, не стоит ли кому-то из других команд пройти подобный "экстремальный курс" с целью поднятия боевого духа, спортивный директор Олимпика совершенно серьезно ответил, что такого он не пожелает никому.

Вполне логично русло беседы направилось на проблему со стадионом, которого у команды нет. Новой ареной, на которой донетчане примут своего ближайшего соперника, станет стадион в Черкассах, но надолго ли — покажет игра и все, что с ней связано — условия, технические возможности и, в конце концов, отношение местных болельщиков к команде. Если все окажется на должном уровне, то будет заключено арендное соглашение как минимум до конца сезона. Вполне логично русло беседы направилось на проблему со стадионом, которого у команды нет. Новой ареной, на которой донетчане примут своего ближайшего соперника, станет стадион в Черкассах, но надолго ли — покажет игра и все, что с ней связано — условия, технические возможности и, в конце концов, отношение местных болельщиков к команде. Если все окажется на должном уровне, то будет заключено арендное соглашение как минимум до конца сезона.

При этом "база" команды все равно останется в Киеве, где команда уже прижилась, и водителю клубного автобуса, который, по словам Антонова, уже перестал поминать крепким словцом качество дорог, по которым ему приходится колесить, предстоит намотать еще не одну сотню километров по Украине.

Время в теплой и дружественной обстановке пролетело незаметно, и, получив на прощанье пожелания им лично быстрой акклиматизации, а их команде — выполнения новой поставленной задачи, футболисты Олимпика отправились на тренировку.

Football.ua