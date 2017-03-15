Украина

Руководство львовских Карпат не будет судиться с ФФУ в гражданских судах.

Как стало известно Football.ua, Карпаты решили снять из гражданского суда все иски против ФФУ.

Football.ua ранее сообщал, что Карпаты первыми в истории украинских клубов пошли в суд общей юрисдикции в обход ФФУ, и тем самым поставили под угрозу всю систему правосудия Федерации, нарушив регламентные нормы ФИФА.

Отметим, что из-за непогашенных финансовых долгов с Карпат сняли шести очков в начале чемпионата. Сейчас у Львова 11 очков после 21-го тура, и один матч в запасе.