Украина

Нападающий Зирки Алексей Чичиков рассказал о настроении в команде перед поединком против Ворсклы.

В интервью пресс-службе Зирки Алексей Чичиков рассказал о том, как команда готовится к поединку чемпионата Украины против Ворсклы.

"После победы над Динамо команду охватила эйфория, — признался форвард. — Однако сейчас она уже прошла и все серьезно настраиваются на Ворсклу. Мы чувствуем, что после успеха во встрече с чемпионом иного результата в поединке против полтавчан болельщики просто не поймут".

"Очень не хочется снова огорчать наших поклонников, ведь мы не выполнили главную задачу на сезон и не попали в первую шестерку. Поэтому в оставшихся матчах постараемся добыть победы".

"Для меня встреча с Ворсклой очень принципиальна. Я вырос в полтавской команде, сформировался там как футболист. Однако постараюсь порадовать болельщиков Зирки яркой игрой и забитыми мячами. Но очень эмоционально праздновать успех не буду".