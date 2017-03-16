Украина

Защитник Олимпика Ярослав Олейник рассказал о подготовке к поединку против Шахтера.

15 марта Ярослав Олейник отпраздновал свой 26-й день рождения и рассказал пресс-службе донецкого клуба о том, какой подарок хотел бы получить.

"Было бы здорово получить в подарок положительный результат в матче с Шахтером, — признался Ярослав. — Однако это лидер нашего чемпионата, против которого играть всегда непросто. Но, как и у каждой команды, у него есть слабые стороны, о которых нам расскажут тренеры на теоретических занятиях".

"В футболе нет ничего невозможного, это доказали и наш матч с Шахтером осенью, и волевая победа над Ворсклой. Для меня, как футболиста, прошедшего школу Горняков, поединок против них будет особенным. Хочется показать свой уровень и доказать профпригодность, поэтому если выйду на поле, то отдам все силы ради достижения результата".

"Надеюсь, в Харькове у нас тоже будет поддержка болельщиков, хотя, конечно, за Шахтер будут болеть больше. В любом случае это дерби, поэтому матч будет интересным".