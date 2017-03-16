Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб уверен, что предложение генерального директора Шахтера Сергея Палкина касательно регламента УПЛ стоит рассмотреть.

Недавно Сергей Палкин предложил внести некоторые поправки в формат проведения чемпионата Украины.

"Идея заключается в следующем: для того, чтобы на каждом из этапов присутствовал зрительский интерес и интрига, мы хотим предложить оставить формат в два этапа. Но 12-я команда выбывает сразу, клубы, занявшие 11-е и 10-е места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2-е и 3-е место в турнирной таблице. Затем, команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках", — сообщил ранее Палкин.

Наставника Зари Юрия Вернидуба попросили прокомментировать эту идею.

"Предложение интересное, но нужно все тщательно изучить, прежде чем применять на практике", — отметил Вернидуб в интервью официальному сайту Премьер-лиги.

"Я считаю, должны собраться президент клубов, генеральные директоры и путем обсуждения принять решение".

На данный момент в УПЛ участвует 12 команд, которые играют между собой в 2 круга. После этого они разбиваются на верхнюю и нижнюю шестерку и сыграют таким образом еще 2 круга.