Федерация Футбола Украины определилась с датой и местом проведения финала Кубка Украины.
Харьков примет финал Кубка Украины, ФК Металлист
16 марта 2017, 18:28
ФФУ приняла решение о переносе даты финального матча за Кубок Украины. Изначально встречу планировалось провести 4 июня, но была утверждена новая дата — 17 мая. Матч примет стадион Металлист в Харькове.
"По финалу Кубка было принято решение. Мы поддержали предложение перенести встречу с 4 июня на 17 мая. Игра состоится в Харькове. Такое предложение выдвинули клубы и Премьер Лига, а Исполком его поддержал", — сказал Павелко.
Напомним, что поединки 1/4 финала Кубка Украины состоятся в начале апреля.
Football.ua