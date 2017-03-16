Украина

Федерация Футбола Украины определилась с датой и местом проведения финала Кубка Украины.

ФФУ приняла решение о переносе даты финального матча за Кубок Украины. Изначально встречу планировалось провести 4 июня, но была утверждена новая дата — 17 мая. Матч примет стадион Металлист в Харькове.

"По финалу Кубка было принято решение. Мы поддержали предложение перенести встречу с 4 июня на 17 мая. Игра состоится в Харькове. Такое предложение выдвинули клубы и Премьер Лига, а Исполком его поддержал", — сказал Павелко.

Напомним, что поединки 1/4 финала Кубка Украины состоятся в начале апреля.

Football.ua