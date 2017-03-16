Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды к игре с Волынью.

В 22-м туре чемпионата Украины Заре предстоит сыграть на выезде с Волынью.

"Настроение хорошее. Едем в Луцк, настраиваясь на позитивный результат. Эта игра важна, вне всякого сомнения. Это будет последний матч круга, потом начнутся игры в формате "шестерок". Нужно пополнять очковый запас и готовиться играть в новом формате чемпионата", — отметил Вернидуб в интервью официальному сайту Премьер-лиги.

"Команда Виталия Кварцяного всегда была и будет серьезным оппонентом. Мы к каждому матчу подходим с максимальной ответственностью. Эта игра не станет исключением. Как я уже отметил, настраиваемся на достижение только позитивного результата".

После 21-го тура Заря занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая идущему вторым Динамо 6 очков.