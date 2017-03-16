Украина

Технический директор ФФУ Олег Протасов рассказал о своих обязанностях на новом посту.

Олег Протасов рассказал о той работе, которою ему предстоит сделать в качестве технического директора ФФУ. Также специалист отметил, что его сразу заинтересовала эта должность.

"Мне предложили такую должность, по поводу которой мне не пришлось долго думать. Здесь можно применить свои знания и навыки для развития футбола в нашей стране", — признался Протасов.

"В Федерации хотели видеть бывших игроков и тренеров, которые бы могли общаться с людьми и имели достаточный авторитет в глазах других. Роль технического директора предполагает, чтобы мы двигались на всех уровнях в одном направлении. Перед нами стоит цель: чтобы сборная была на высоком уровне в мировом футболе. Вся сеть вокруг сборной должна быть налажена и работать в одном направлении".

"Меня ожидает много разносторонней работы. Предстоит рассмотреть технические вопросы по всей стране. Завтра уже поеду с Владимиром Езерским и сборной U-19 на турнир в Голландии. Придется сотрудничать с командами всех уровней".

"Так как я занялся этой работой, и мне нужно постепенно забывать о тренерской карьере. Но давайте не будет говорить об окончательном завершении карьеры, не люблю загадывать на будущее", — заключил новоиспеченный технический директор ФФУ.

Стоит отметить, что последним местом работы Протасова в качестве главного тренера была румынская Астра.

Football.ua