Украина

Стал известен список игроков Шахтера, которые смогут принять участие в матче 22-го тура УПЛ против Олимпика.

Донецкий Шахтер прибыл в Харьков на матч 22-го тура УПЛ против Олимпика. Команда прибыла в следующем составе:

вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий;

защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили, Марсио Азеведо;

полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Бернард, Марлос;

нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук, Александр Зубков.

Напомним, что матч Шахтер — Олимпик состоится 17 марта на ОСК Металлист. Начало в 19:00 по киевскому времени.