Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека, а также игроки (Дарио Срна, Марлос и Александр Кучер) нанесли визит пациентам Харьковской областной детской клинической больницы №1.

16 марта по прибытии в Харьков главный тренер Горняков Паулу Фонсека вместе с Александром Кучером, Дарио Срной и Марлосом отправились в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1, где проходят лечение дети из Донбасса.

Две недели назад по просьбе коллектива медицинского учреждения футболисты приобрели спектрофотометр Солар для биохимического анализа крови и более 50 детских кроватей. Теперь же "оранжево-черные" решили лично пообщаться с маленькими пациентами. На этот раз дети получили в подарок мягкие игрушки, шарфы и кепки.

"Шахтер уже давно помогает детям. Не только в Харькове, но и в Донецке, а также других городах Украины", — отметил Срна в интервью официальному сайту клуба.

"Дети – это наше будущее. Я очень хочу, чтобы все они были здоровы. Мы с удовольствием приехали сюда, подарили необходимое оборудование больнице и подарки малышам. Вы видели их счастливые лица. Сегодня мы сделали доброе дело, дети этого заслуживают. В будущем будем стараться помогать как можно чаще".



Стоит отметить, что Горняки до этого неоднократно оказывали помощь данной больнице. Ранее лекарства для пациентов лечебного учреждения передавали Антон Каниболоцкий, Вячеслав Шевчук и Александр Гладкий.