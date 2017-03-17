Украина

Главный тренер команды Владимир Езерский вызвал на сбор перед элит-раундом Евро-2017 21 футболиста.

23 марта юношеская сборная Украины U19 стартует в матчах элит-раунда ЧЕ-2017 в Нидерландах. В первый день подопечные Владимира Езерского сыграют со сверстниками из Греции, через три дня — с хозяевами турнира, а завершат его поединком с командой Финляндии.

Состав команды Владимира Езерского выглядит так:

Вратари: Андрей Лунин (Днепр), Вадим Шевчук (Платаниас, Греция), Олег Билык (Скала).

Защитники: Виталий Миколенко, Владислав Дубинчак, Денис Попов (все — Динамо), Дмитрий Бондарь (Днепр), Вадим Счастливцев (Олимпик).

Полузащитники: Ахмед Алибеков, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Евгений Смирный, Сергей Булеца (все — Динамо), Маким Лунев, Евгений Чеберко (оба — Днепр), Владимир Якимец (Шахтер), Владислав Шкиндер (Александрия).

Нападающие: Назарий Русин, Денис Янаков (оба — Динамо), Дмитрий Топалов (Шахтер), Станислав Беленький (Олимпик).