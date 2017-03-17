Украина

Football.ua представляет превью матча чемпионата Украины.

Пятница, 19.00, Киев, НСК Олимпийский, арбитр – Е. Монзуль (Харьков), прямая трансляция на телеканале 2+2.

У Динамо нет шансов побороться за чемпионство, а Черноморец уже обеспечил себе место в первой шестерке. Однако формат нынешнего чемпионата предусматривает сохранение очков, добытых на первом этапе первенства, а потому сегодняшний матч не лишен турнирной мотивации для обеих команд.

Тем более, если учитывать последние события. Если говорить о сегодняшних гостях, то одесситы несколько неожиданно (с точки зрения раскладов перед стартом сезона) все же оказались в топ-6, и на этом останавливаться не собираются. По словам генерального директора клуба Сергея Керницкого, Черноморец собирается побороться за место в Лиге Европы. И, по правде говоря, это вполне даже реально, ведь Олимпик вряд ли кто-то рискнет назвать явным фаворитом в борьбе за пятое место, учитывая все проблемы клуба с инфраструктурой. При этом, одесситы проиграли в предыдущем туре Стали – участнику нижней шестерки. Параллельно Динамо без особых шансов проиграло в Кропивницком, и Зирка, безусловно, продемонстрировала все слабые стороны в игре нынешнего Динамо. Наверняка, Моряки попытаются повторить достижение команды Монарева в матче против гранда. И, опять же, шансы отобрать очки у киевлян сегодня есть у всех команд чемпионата за исключением, возможно, Волыни.

Что касается Динамо, то после поражения в Кропивницком в адрес и президента клуба, и тренера, и новичков, и старожилов команды вылилось много вполне обоснованной критики. Ожидать, что киевляне вдруг начнут быстро переходить центр поля, создавать момент за моментом и играть с азартом в глазах не приходится. Однако команда должна хоть как-то ответить на критику. Если это будет ответ, стоящий комплиментов и подтвержден и яркой игрой, и результатом, вполне реально, что Сергей Ребров получит новый кредит доверия от болельщиков. А дальше еще Хачериди вернут в команду (он вчера уже сыграл за дубль), выиграют еще матч-другой, и о кропивницком позоре все постепенно забудут. Если же Динамо продолжит своей игрой подтверждать предположения, что Сергей Ребров просто не контролирует сейчас процесс и все со временем может быть только хуже, а Динамо еще и не выиграет, то почти наверняка вопрос об отставке тренера станет ребро(вы)м уже сейчас, как раз перед стартом второго этапа чемпионата.

Кроме этого, подогревает интерес к матчу и первый поединок этих команд в Одессе, когда автогол уже упомянутого Хачериди отобрал победу у столичных.

Слова:

Артем Беседин, нападающий Динамо:

– Мы разобрали допущенные в Кропивницком ошибки и постараемся их не повторять. Уверен, в пятницу сможем показать достойную игру и добиться положительного результата. Я знаю, что Черноморец — очень хорошая команда, у них очень хороший подбор игроков, в том числе, и молодых. Одесситы очень компактно обороняются и хорошо выбегают в контратаки. Поэтому в пятницу будет интересный футбол.

Ориентировочные составы:

Динамо: Коваль – Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш – Шепелев – Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Гонсалес – Яремчук.

Черноморец: Каневцев – Люлька, Хочолава, Азацкий, Каплиенко – Данченко, Смирнов – Кабаев, Карноза, Коркишко – Элиас.

Дисквалифицированные: -

Под вопросом: Цыганков – Мартыненко.

Не сыграют: Хачериди (переведен в дубль) – Андриевский (по условиям арендного соглашения).