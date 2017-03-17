Украина

Львовский клуб не выполнил решение КДК ФФУ от 10 февраля 2017 года.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины обязал Карпаты отказаться от иска к ФФУ путем подачи соответствующего заявления в суд. Итогом этого должно было стать закрытие дела.

Однако, как стало известно Football.ua, львовяне пошли иным путем, обратившись в суд с заявлением о возвращении дела без его рассмотрения. Согласно статье 207 ЦПК Украины, одной из причин возвращения дела без рассмотрения может быть возникновение неких непреодолимых в настоящий момент препятствий. Однако поскольку дело не закрыто, по устранении препятствий истец имеет право ходатайствовать о возобновлении рассмотрения дела.

Очевидно, Карпаты оставляют себе возможность в любой момент снова начать процесс против ФФУ в гражданском суде.