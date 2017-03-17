Полтавская Ворскла отрапортовала о пролонгации контрактов с полузащитниками Владимиром Одарюком и Дмитрием Кравченко.
Дмитрий Кравченко и Владимир Одарюк, vorskla.com.ua
17 марта 2017, 15:46
Как информирует официальный сайт Ворсклы, Одарюк и Кравченко поставили подписи под контрактами, срок действия которых истечет через три года.
Отмечается, что новые соглашения были заключены на более выгодных для футболистов финансовых условиях.
И Одарюк, и Кравченко являются воспитанниками полтавской Ворсклы.
В текущем сезоне Одарюк провел за свою команду 8 матчей в чемпионате Украины и забил 2 гола.
Что касается Кравченко, то Дмитрий забил те же два гола, но поучаствовал в 14 встречах.