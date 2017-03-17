Украина

Полтавская Ворскла отрапортовала о пролонгации контрактов с полузащитниками Владимиром Одарюком и Дмитрием Кравченко.

Как информирует официальный сайт Ворсклы, Одарюк и Кравченко поставили подписи под контрактами, срок действия которых истечет через три года.

Отмечается, что новые соглашения были заключены на более выгодных для футболистов финансовых условиях.

И Одарюк, и Кравченко являются воспитанниками полтавской Ворсклы.

В текущем сезоне Одарюк провел за свою команду 8 матчей в чемпионате Украины и забил 2 гола.

Что касается Кравченко, то Дмитрий забил те же два гола, но поучаствовал в 14 встречах.