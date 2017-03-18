Украина

Меньше трех недель назад прошел год с начала работы Владимира Генинсона у руля организации. Краткий анализ сделанного в УПЛ за это время и планов на будущее — в интервью Football.ua.

– Давайте начнем с глобального: есть четкое понимание, что вам в нынешних условиях жизни страны и клубов работать действительно сложно. И все же, вспоминая вашу предвыборную программу, интервью и активное начало работы, от вашей команды ждали, пожалуй, большего. Насколько ваши планы и идеи совпали с возможностью для их реализации?

– На самом деле, ситуация в стране непростая, и, конечно, это влияет на футбол Украины. Активным было не начало моей работы – активным стала вся жизнедеятельность УПЛ, и заданный темп мы не собираемся понижать. В условиях кризиса это необходимо, как никогда. В общем, планы и идеи не изменились, но присутствуют объективные факторы, которые задерживают развитие профессионального футбола. И сегодня, по моему мнению, наступил кульминационный момент, преодолев который, мы можем выйти на новый уровень взаимодействия с клубами, бродкастерами, спонсорами и болельщиками.

– В целом, работа президентом УПЛ – это ежедневная борьба и преодоление трудностей разного рода, или планомерный, спокойный, выдержанный труд, для которого, в целом, созданы неплохие условия как изнутри организации, так и извне?

– Когда я принял решение баллотироваться на пост Президента Украинской Премьер-Лиги, понимал, что передо мной – огромный пласт работы. Да, пласт работы огромный, но я никогда не избегал трудностей. Став Президентом, я взял на себя также и операционное управление, чтобы понимать происходящие процессы в деталях. При этом я доступен для всех клубов 24 часа в сутки. Действительно, с первого дня для меня важно было создать эффективные рабочие, доверительные взаимоотношения с клубами и партнерами Лиги. Именно кризис делает нас сильнее. И именно в тяжелые времена надо работать над построением обоюдного доверия, объединяться и искать общие решения.

– Не кажется ли вам, что в кризисное время – для страны и отечественного футбола в частности – любая команда профессионалов: старая, новая, или, например, лучшие менеджеры английской ПЛ не смогли бы сейчас дать эффективный результат в Украине?

– Как вы считаете, если бы я не верил в успешное будущее УПЛ, неужели я бы баллотировался на пост руководителя этой организации? Сделавший шаг, уже в дороге! Сегодняшняя УПЛ использует международный и отечественный опыт, адаптируя их к нашей реальности. С упомянутыми вами лучшими менеджерами в Европе мы регулярно на связи. И опыт, успешно зарекомендовавший себя на Западе, внедряем в наш чемпионат.

– В стране в последние годы много странных матчей, идет война, людям не интересен футбол, при этом в клубах все меньше звездных игроков. Следовательно, у нас пустые стадионы, зарубежные спонсоры не идут к нам, местные – также имеют проблемы и не особо охотно вкладывают деньги, у нас нет единого телепула, а у некоторых клубов еще и серьезные финансовые проблемы. В то же время ваша главная задача – "Превратить Премьер-Лигу в то, ради чего она создавалась – в прибыльную организацию"…

– Решение этого вопроса нужно рассматривать как комплекс, в котором, с одной стороны, – работа над улучшением качества продукта, а с другой – ряд вопросов, связанных с деньгами, где в футбольной индустрии традиционно 80% – это медийные и 20% – спонсорские поступления. Здесь, как вы понимаете, сталкиваются международные успешные практики и национальная специфика, доведшая в недавней украинской истории несколько клубов до финансового коллапса. Планы и инструментарии очевидны, и сегодня, как никогда, необходимы клубам УПЛ: в Украине пора централизовать медийные и спонсорские права. Украина находится на последних позициях среди Европейских лиг по деньгам, которые зарабатываются клубами от реализации медийных и спонсорских прав. Но при этом мы в топ-10 рейтинга УЕФА. То есть, составляющие компоненты футбольного бизнес-продукта у нас, возможно, не идеальные, но правильные, просто сложить их нужно вместе и в правильном порядке. Мы должны быть в топ-10 и в финансовом аспекте.

– Не тяжело понять телевизионщиков, которые не хотят переплачивать клубам за права на трансляции, рейтинги которых слишком низкие, а качество футбола и исполнителей вряд ли будет привлекать зрителей в ближайшее время. Помнится, вы еще до назначения говорили о необходимости роста уровня менеджмента клубов. Что сделано и что планируется в этом направлении?

– Мы постоянно работаем с клубами, показываем им, в каком направлении нам нужно развиваться. Один из последних примеров – приезд в Киев руководителей польской Экстраклассы. В прошлом году создали Департамент маркетинга, подобные структуры начали развиваться и в клубах. Еще раньше был успешный семинар в Одессе во время Суперкубка с участием представителей всех украинских клубов и их европейских коллег. Также впервые по инициативе УПЛ отечественные клубы были представлены на ведущих мировых спортивных форумах Soccerex и Leaders. Нужно понять важную вещь: еще несколько лет назад всего этого не было. Наши клубы существовали в удивительной, по западным меркам, системе координат: зарабатывать себе на проживания считалось делом далеко не первой важности, ведь за все платил инвестор.

С начала 2014-го в футболе и стране начался совершенно иной этап: более тяжелый, но и более здоровый. Экономически обоснованный. Проще говоря – все клубы понимают, что отныне и впредь нужно учиться жить по счетам. А процесс перемен, трансформации, наверное, самый тяжелый из всех, но важнейшую фазу мы, надеемся, прошли – осознание необходимости развивать футбол не только в спортивной, но и в финансово-коммерческой плоскости. Перемены не происходят одним щелчком, это хоть и болезненный и сложный для каждого участника процесс, но в долгосрочной перспективе он означает оздоровление всей модели функционирования.

– Говоря о достижениях на нынешнем посту, вы как-то отметили: "Удалось разработать долгосрочную стратегию развития УПЛ и клубов-членов, где приоритет – трансформация Лиги в настоящую бизнес структуру". Можно более детально об этой стратегии? Можете назвать, скажем, ключевые пункты, которые она предусматривает?

– В первую очередь нужно понимать, что до сих пор в УПЛ о стратегическом планировании речь не велась, и нашей задачей было сформировать собственное и долгосрочное видение, вокруг которого Лига объединит внутренние ресурсы и внешних партнеров. Я глубоко убежден: для полноценного развития Лиги нужен системный подход во всем, и наша стратегия сводится именно к этому. О чем идет речь? Финансы, прежде всего – для клубов УПЛ и для развития продукта в целом. Но это лишь вершина пирамиды, которая строится на необходимости системной совместной работы по привлечению болельщиков на трибуны, к телеэкранам, к цифровым футбольным платформам, ведь, в конце концов, футбол существует именно для болельщика. Причем, это двухстороннее движение, в котором роль бродкастеров и спонсоров уже сегодня является одной из определяющих. И действительно: наша задача – предоставить им продукт, который их заинтересует, и построить с ними партнерские отношения.

Имидж и внешний вид продукта – одно из направлений, над которым УПЛ ежедневно работает. Многие уже позитивно отзываются о некоторых внедренных изменениях: создана и запущена новая телевизионная графика трансляций, запущен новый официальный сайт, развиваются социальные медиа, совместно с титульным спонсором, ТМ Parimatch, реализуются футбольно-социальные программы "Тренировка со звездой", "Игрок тура" и "Игрок месяца". Но впереди еще много планов, проектов, которые уже в активной разработке, а также приятных сюрпризов для болельщиков.

– Как Вы оцените уровень доверия клубов к вам спустя год работы на должности президента?

– Я чувствую и ценю это доверие, и оно взаимно. Как я говорил ранее, с представителями клубов я на постоянном контакте, и вместе нам многое предстоит сделать. Как никогда правдиво изречение: "Или мы проиграем как индивидуальности, или победим как команда".

– Судя по всему, непросто вам находить язык с представителями Карпат. Ведь, как минимум, ситуация с перенесенным поединком против Олимпика явно переросла в конфликт, фигурантом которого является и ФФУ, и УПЛ, а Юрий Дячук-Ставицкий заявил недавно, что "ПЛ не может постоянно использовать клуб". Параллельно же львовский клуб замешан в скандале с обращением в суд общей юрисдикции по чисто футбольных вопросах.

– С чего вы взяли, что у нас конфликт с Карпатами?! На самом деле, есть плодотворный процесс и очень тесное общение. Я говорю искренне – вы даже не представляете, насколько глубоко Лига сотрудничает с львовским клубом. Это рабочий процесс, иногда возникают разные ситуации, и клубы УПЛ, как самостоятельные единицы, вправе решать, что им делать.

– За последний год не пропало ли у вас желание заниматься начатым делом? Вы видите перспективы развития для нашего футбола и УПЛ в обозримом будущем?

– За последний год мы все стали только сильнее. Поэтому перспективы вижу – мы все вместе должны их видеть! Даже больше: проработав на этом посту год, я еще глубже убедился, насколько велик потенциал нашего футбола. Просто, повторюсь, переходной кризисный период – явления в принципе тяжелое, и нам нужно его пережить. От нас требуется всего лишь отбросить незначительные противоречия, реформировать организационные моменты и двигаться вперед.

Football.ua