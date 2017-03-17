Динамо: Коваль — Морозюк, Пантич, Вида, Антунес — Сидорчук, Рыбалка — Цыганков, Буяльский, Ярмоленко — Яремчук

Запасные: Рудько, Гармаш, Гонсалес, Бурда, Федорчук, Беседин, Кадар

Черноморец: Каневцев — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Хочолава, Люлька — Ковалец, Смирнов, Кабаев — Коркишко, Элиас

Запасные: Безрук, Хобленко, Карноза, Татарков, Третьяков, Каплиенко, Мусолитин