Стали известные стартовые составы Динамо и Черноморца на матч 22-го тура УПЛ.
Одесситы попробуют отобрать очки у Динамо, ФК Черноморец
17 марта 2017, 18:20
Динамо: Коваль — Морозюк, Пантич, Вида, Антунес — Сидорчук, Рыбалка — Цыганков, Буяльский, Ярмоленко — Яремчук
Запасные: Рудько, Гармаш, Гонсалес, Бурда, Федорчук, Беседин, Кадар
Черноморец: Каневцев — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Хочолава, Люлька — Ковалец, Смирнов, Кабаев — Коркишко, Элиас
Запасные: Безрук, Хобленко, Карноза, Татарков, Третьяков, Каплиенко, Мусолитин