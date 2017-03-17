Вашему вниманию стартовые составы Шахтера и Олимпика на матч 22-го тура УПЛ.
Шахтер принимает Олимпик, ФК Шахтер
17 марта 2017, 18:44
Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко Лещук.
Запасные: Кудрик, Бутко, Кучер Азеведо, Алан Патрик, Коваленко, Феррейра
Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цымбалюк, Гошкодеря — Гемега, Поступаленко, Шестаков — Матяж
Запасные: Котляров, Федорив, Брикнер, Козлов, Жураховский, Хомутов, Сергийчук