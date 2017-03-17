Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко Лещук.

Запасные: Кудрик, Бутко, Кучер Азеведо, Алан Патрик, Коваленко, Феррейра

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цымбалюк, Гошкодеря — Гемега, Поступаленко, Шестаков — Матяж

Запасные: Котляров, Федорив, Брикнер, Козлов, Жураховский, Хомутов, Сергийчук