Украина

14:00, Днепр, стадион Метеор. Арбитр — Александр Головков. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Если бы первый этап чемпионата Украины продлился хотя бы на месяц дольше, то мы бы вполне могли рассуждать о перспективах Стали в борьбе за высокие места.

Очевиден прогресс, которого добилась каменская команда под руководством Леонида Кучука. Уверенная победа над Зиркой, гостевая победа над Черноморцем — команда преобразилась в лучшую сторону, но этого оказалось мало для того, чтобы побороться за место в верхней шестерке.

Противостоять команде Кучука будет Александрия, которая сумела гарантировать себе место в верхней части таблицы. При этом, на данный момент команда Шарана пребывает в очевидном спаде — Александрия потеряла очки в матчах с Днепром и Карпатами. Да, команда по прежнему ведет борьбу за медали, но не покидает ощущение, что команда уже могла бы обойти луганчан.

Что касается кадровой ситуации, то можно отметить пополнение в составе Александрии. К команде присоединился грузинский полузащитник Вахтанг Чантуришвили. Есть сомнения, что игрока внесут в заявку уже на матч со Сталью. Положительным моментом станет возвращение Басова и Цурикова — эти игроки пропустили прошлый матч из-за дисквалификации.

В то же время, из расположения Стали пришли не слишком хорошие вести. Лидер атак Сильвано Комвалиус покинул команду, но, думается, что эта потеря восполнима. А вот отсутствие Карасюка и Васина из-за перебора желтых добавляет головной боли тренерскому штабу команды.

Несмотря на более хорошую форму Стали, следует ожидать более активного футбола как раз от гостей. Команда еще имеет неплохие шансы догнать Зарю и по итогам чемпионата добиться исторического достижения — завоевать бронзовые медали.

Ориентировочные составы

Сталь: Панькив — Леандро, Стаменкович, Ищенко, Воронин — Довгий, Карасюк — Э. Малакян, Г. Малакян, Деул — Карикари

Александрия: Новак — Симинин, Басов, Шендрик, Цуриков — Банада, Запорожан — Чорний, Грицюк, Пономарь — Кулиш

Дисквалифицированные: Васин, Карасюк (оба — Сталь)