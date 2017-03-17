Украина

Подопечные Романа Санжара сумели удержать ничейный результат.

После непростой победы над Зарей в 21-м туре украинской Премьер-лиги Шахтеру предстояло еще одно испытание командой из верхней шестерки — Олимпиком. Напомним, что именно подопечные Романа Санжара в первом круге отобрали очки у горняков, поэтому в ответном поединке "оранжево-черные" наверняка хотели добиться победы.

С первых минут матча в Харькове Шахтер ожидаемо завладел инициативой и сразу стал искать бреши в оборонных редутах соперника. Однако нужно отдать должное оборонным действиям команды Романа Санжара — все игроки Олимпика хорошо двигались по полю и не давали сопернику большого количества времени на принятия решений. Вследствии этих действий моменты у ворот Махарадзе возникали не так часто.

Шахтер давил-давил, а в середине первого тайма... пропустил. Пятов неудачно выбил мяч на Степаненко, Цымбалюк перехватил и отдал на Матяжа, который в свою очередь продлил дальше на Поступаленко. Антону никто не мешал пробить точно, что он и сделал. 1:0.

Пропущенный гол встряхнул горняков, и те стали играть гораздо быстрее. И теперь уже хваленая защита Олимпика давала сбой. Моменты возникали раз за разом, но атакующие игроки Шахтера как-то умудрялись промахиватся даже в стопроцентных ситуациях. Больше всех в этом отличился форвард "оранжево-черных" Густаво Бланко-Лещук. Однако именно аргентинец сравнял счет перед самым свистком на перерыв, отправив головой мяч в сетку ворот гостей.

Вторая половина матча прошла в менее высоком темпе. Олимпик вспомнил, как он умеет защищаться, и вплоть до конца поединка действовал в этом компоненте уверенно. Ну а Шахтер, как и положено лидеру, атаковал. Как всегда активным было трио атакующих хавов горняков Бернард-Тайсон-Марлос. Но ни замены Фонсеки, ни осада ворот Махарадзе в концовке встречи не помогли лидеру чемпионата одержать победу.

Таким образом, Олимпик во второй раз в сезоне отбирает очки у Шахтера в Премьер-лиге и в хорошем настроении заканчивает первую часть чемпионата.

Шахтер — Олимпик 1:1

Голы: Бланко-Лещук, 45+2 — Поступаленко, 24.

Шахтер: Пятов — Срна, Кривцов, Ордец, Исмаили — Степаненко, Малышев (Коваленко, 71) — Марлос, Тайсон, Бернард (Патрик, 83) — Бланко-Лещук (Феррейра, 66).

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цымбалюк, Гошкодеря — Гемега (Федорив, 46), Поступаленко (Брикнер, 34), Шестаков — Матяж (Хомутов, 88).

Предупреждения: Бернард, Марлос — Поступаленко, Матяж, Федорив.