Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко прокомментировал игру своей команды в матче против Карпат.

В 22-м туре чемпионата Украины Днепр дома сыграл вничью 0:0 против Карпат.

"По игре мы доминировали во втором тайме, но видим, что большое количество технического брака и неправильных решений в фазе атаки не позволяет нам забивать и создавать больше моментов. У нас был момент с выходом один на один, но он даже не закончился внятным ударом — был бросок по воротам. Если реализовывать такие моменты, будет другой результат, который будет накладывать и другой отпечаток на ваше мнение об игре", — сказал Михайленко.

"Все моменты Карпатами были созданы после наших ошибок. Эти ошибки допустили Вакулко и Влад, которые были не защитниками, а играли сегодня ближе к атаке. Те же Сваток, Лопыренок или Полевой таких ошибок не делали. Карпаты не прилагали усилий, чтобы создать момент. Либо мы сами им отдавали мяч, либо, выбивая, не попадали по мячу. Нам же, чтобы создать момент, нужно приложить очень много усилий".

"У каждого футболиста есть свой игровой потолок. Мы все это видим на тренировках, в контрольных играх на сборах. Сегодня мы снова возвращаемся к нашему осеннему разговору: это наш уровень. Мы стараемся прогрессировать. С нами уже всем тяжело. Мы не проигрываем уже шесть игр, сыграв с командами из верхней части таблицы. Но пока мы не настолько сильны, чтобы побеждать. Карпаты очень усилились перед второй частью сезона — по составу команда одна из лучших в Украине. У них в конце хватали судороги, и мы доминировали. Но опять же, доминировали до третьей зоны. А чтобы забить или создать момент недостаточно просто контролировать — нужно обыгрывать один в один, отдавать нацеленную передачу, бить по воротам. И вот с этим у нас проблемы. Если прибавим в этом — придут победы. Но это не происходит быстро, на это нужно время. Думаю, сами ребята понимают. Они расстроены. Ребята стараются, очень хотят, но на все нужно время".

"Мы говорим, что физически задавливаем команду, игроки ложатся и просят помощь, а мы стараемся прибавлять и спокойно выдерживаем темп. Карточки приходят из-за того, что после потери в центре, неудачной обработки или неточной передачи приходится догонять соперника и фолить. Даже сфолить грамотно нужно уметь — чтобы убедить судью в том, что это не была карточка, а обычный фол".

"Если говорить об ощущениях — моих и всей команды — то я расстроен. Мы думали только о победе. Сразу после матча в Александрии говорили только об этой игре и рассчитывали на победу. Самое главное, что мы абсолютно точно знали, как будет играть противник, и были к этому готовы. Но наша пассивная игра в первом тайме, когда не хватало агрессии, были детские ошибки и движения, не позволила действовать интенсивно. Во втором тайме стало больше получаться, и Карпаты больше думали об обороне. Нужно забивать, создавать давление в штрафной. Для этого нужно уметь бороться, зарабатывать стандарты, как это делают те же футболисты Карпат. Мы же не можем ни заработать, ни подставиться — это все опыт, которого нам не хватает".

"Мы хотели обыграть Карпаты и подняться на две строчки в турнирной таблице. Я не привык находиться на последнем месте и, думаю, вам тоже это неприятно. Если есть возможность подняться, ее нужно использовать. И с этим связано такое нервное состояние и поведение. В то же время многое не получалось. Такие игры просто так не выигрываются. Нужно выдавливать из себя все, что есть, оставлять всего себя на поле, больше отдаваться. В первом тайме мне показалось, что многие не поняли, каким образом выигрываются такие лобовые игры против прямого конкурента".