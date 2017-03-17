Украина

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о Динамо — Черноморец

Динамо – Черноморец – 2:1

Киев. НСК Олимпийский. 7046

Судья: Монзуль (Харьков)

Динамо – Черноморец 2:1

Голы: Ярмоленко, 8, Сидорчук, 45+2 – Хочолава, 71.

Динамо: Коваль — Морозюк, Пантич, Вида, Антунес — Сидорчук, Рыбалка – Цыганков (Гонсалес, 69), Буяльский (Федорчук, 81), Ярмоленко – Яремчук (Беседин, 82).

Черноморец: Каневцев — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Хочолава, Люлька – Ковалец (Карноза, 63), Смирнов, Кабаев (Мусолитин, 80) — Коркишко, Элиас (Хобленко, 63).

Предупреждения: Федорчук, Ярмоленко — Смирнов, Коркишко, Хочолава.

Молодежь – 3:2 (Хачериди, 59, Русин, 86, 90+3 – Сильвио Перейра, 50, Гладченко, 84)

Если я сейчас буду долго и нудно рассказывать вам, сколь много этот поединок означал в плане прояснения происходящего в Динамо — управляемости команды, боевого настроя и всяческой атмосферы, полагаю, вы меня не поймете. Во-первых, вполне обрисовывавшаяся победа над "моряками" (ну фаворит Динамо, понимаете – фа-во-рит! И Кропивницкий мало что в этом плане меняет – если, конечно, не превращается в систему) не могла и не может позволить сделать какие-то оптимистические выводы – так уж повелось, что лишь отрицательные результаты киевлян достаточно информативны, потому что подавляющее большинство побед в родном чемпионате это всё та же обязательная/дежурная программа, что и большую часть клубной истории.

Одним словом, нужен был не просто результат, а результат впечатляющий – на уровне приснопамятного, учебно-воспитательного погрома в чемпионате СССР в восемь мячей. Другой вопрос, способно ли нынешние игроки Динамо настолько разозлиться на самих себя и позволяет ли им уровень мастерства преподавать подобные уроки и настолько переубеждать собственных болельщиков.

Кадровые перемены – в протоколе. Антунеш вместо Кадара и Цыганков вместо Дерлиса слева, Сидорчук вместо Гармаша в центре поля, Яремчук вместо Беседина впереди. Наверное, самая знаковая перестановка-рокировка-замена – появление Коваля в рамке, два штрафных от Зирки усадили доселе пользовавшегося полным доверием Рудько на скамейку. Я вот задумался – определение "старый добрый" к Максиму Ковалю применимо?..

Черноморец явил стремительно набирающую популярность схему с тремя центральными защитниками (а реально – просто с пятью беками, потому что крайкам Данченко и Люльке приходилось куда больше работать на оборону), что само по себе ненаказуемо. Пример Челси и Антонио Конте (или, если угодно, Валерия Газзаева и московского ЦСКА времен победы в КУЕФА, то бишь середины 2000-х – а то, можно подумать, Граф явил нам нечто совершенно новое!) прекрасно доказывает, что сама по себе расстановка игроков не так уж много говорит о будущей тактике – важно, какие задания раздал главный тренер игрокам и линиям/звеньям.

Как ни странно, матч начался атаками Черноморца, и гости даже заработали угловой, что все онлайны дружно отметили чуть ли не как голевой момент. Но после пятиминутного замешательства киевляне перешли к активным действиям, и Каневцеву довелось серьезно потрудиться, отражая удары Сидорчука и Яремчука. А там и гол подоспел: Рыбалка подал угловой слева, Вида почти улегся в сторону от ворот и головой сбросил мяч поближе к рамке, а там Андрей Ярмоленко пяткой переправил подарок в сетку. Офсайд померещился, но так и остался призраком – ошибся позиционно защитник Черноморца Данченко: завис.

Не сказать, что динамовцы включали какие-то суперскорости или у них, как говорится, горела под шипами земля. Нет, игра и без того складывалась вполне благополучно – моменты у ворот Каневцева нет-нет да возникали, в отличие от ворот Коваля (как известно, для динамовских и шахтеровских голкиперов самое сложное испытание в матчах "внутреннего рынка" — не замерзнуть и не выключиться ненароком из игры). Вот Цыганков едва не замкнул подачу Морозюка; вот динамовцы неудачным пасом, загнав Яремчука во фланг, сорвали контратаку четыре в два; вот голкипер гостей отбил удар Морозюка и тут же эффектно, лёжа, выбил мяч ногами из-под двух динамовцев… Ну и гол, который послужил специфическим ответом на гол «Шахтера» в Харькове – их разделило несколько секунд: Сергей Сидорчук бахнул в ближний угол и, что называется, пробил Каневцева. Ошибка вратаря, доселе игравшего безукоризненно и даже больше. Но это не отменяет того факта, что счет стал почти решающим, и в дальнейшем только от динамовцев зависело – продолжать ли.

Увы, после перерыва матч перешел в откровенно вялотекущую стадию с совсем уже считанным количеством интересных моментов. Мне недавно показали запись из Франции, с матча против Северной Ирландии, когда ваш автор не выдержал и сорвался с места, вопя: "Да играйте же наконец… …!" В принципе, нечто подобное хотелось выкрикнуть, но счет-то был 2:0… Хотя мне всё равно не объяснить и не понять – это что, экономия сил? Ради чего и перед кем, черт раздери?!

К тому же подобная экономия наказуема, что и продемонстрировал "Черноморец". Подача с тривиального штрафного, и Давид Хочолава, выиграв воздух, по-моему, у Ярмоленко и Виды (тренерам разбираться и разбираться, потому что подобная расслабуха недопустима ни в каком виде!), головой сбросил мяч в угол ворот – 2:1. Один раз попали в створ – один мяч вынули, штука достаточно привычная. Вечер резко перестал быть томным, но сомневаюсь, что динамовских болельщиков это обрадовало.

Впрочем, никакого финального штурма или просто оживления атакующей деятельности у Черноморца не получилось, и матч, поскрипывая и переваливаясь с ноги на ногу, прикатил к финишу.

В принципе, получилось ровно то, что ожидалось. Правда, перед матчем плешь проели и душу вынули вопросами типа – а вот если Динамо опять неудачно сыграет, будет ли отставка Реброва? Помимо пояснения, что уход тренера – процесс как минимум двухвариантный, "ушел" или "ушли", я усердно предлагал дождаться финального свистка в матче с одесситами. Дождались. Никаких выводов – выиграли себе и выиграли, молодцы, продемонстрировали класс, хотя, конечно же, хотелось большего. Вопрос – моглось ли? – остается открытым.

Сказать, что оскомину сбили – не могу, повторюсь, для этого нужно было гораздо больше. Просто так должно быть всегда, а не от случаю к случаю. Или лучше. В том числе и с Шахтером.

Артем Франков

P.S. Отмечаем баннер в честь Игоря Беланова – 18 марта 1987 года великому форварду «Динамо» вручили "Золотой мяч". Согласитесь, на матче Динамо и Черноморца это в высшей степени уместно, даже без юбилейной даты!

P.P.S. Приятно ни слова не говорить о судействе, верно? Всегда бы так… Я бы еще пару карточек, правда, показал, но это – сугубое ИМХО.