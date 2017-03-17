Украина

Наставник Карпат Олег Дулуб дал свой комментарий после матча с Днепром (0:0).

В 22-м туре чемпионата Украины Карпаты на выезде взяли одно очко в матче против Днепра.

"Это была игра двух равных соперников, которым нужны были очки. В силу этого было нервное напряжение и малое количество опасных моментов. по моему мнению, итог закономерен", — сказал Дулуб.

"Мы проводили чисто стратегические замены. С 60-й минуты у нас начала проседать опорная зона, и мы выпустили туда игрока. Потом подустал Паша Ксенз, и минут за 15 до конца вышел атакующий игрок. А когда оставалась минута, у правого защитника ногу схватила судорога, и пришлось проводить замену".

"Не думаю, что мы экономили силы. Просто Карпаты дома и на выезде — немного разные команды, что связано с менталитетом игроков. В раздевалке удалось достучаться, что нужно добавить во втором тайме, и у нас были моменты. Равно как могли и пропустить".