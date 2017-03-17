Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в матче против Черноморца (2:1).

Киевское Динамо дома обыграло Черноморец со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Украины.

"В последнее время, когда мы готовимся к матчам и разбираем соперников, с началом игры получаем сюрпризы. Против одних команд они выставляют одну тактическую схему, а против нас совсем другую. Конечно, непросто вскрывать эту оборону. В игре с Черноморцем забили в первом тайме два мяча, и во втором тайме в какой-то степени успокоились. После перерыва соперник перестроился, пытался прессинговать, играть более активно. При таком прессинге мы должны были создавать больше моментов. Наверно, на команде сказалось психологическое давление после игры с Зиркой. Сегодня самым главным был результат", — сказал Ребров.

"Мячи пропускают не только вратари. Мы проанализировали оба мяча пропущенных со штрафных, их пропустила вся команда, а не только вратарь. Да, голкипер мог спасти. Меня всегда беспокоят какие-то позиции, и вратарская здесь не исключение. Но опять же, есть конкуренция, ребята работают. И по их работе вижу, что они стараются стать лучше".

"Шевченко меня ни о чем не просил. Как можно беречь игроков перед матчами сборной? Я абсолютно убежден, что в любой команде должна быть конкуренция, только в таком случае футболисты могут прогрессировать. Сегодня вышли другие игроки, они могут завоевать место в составе и его уже не отдать. Это абсолютно нормально. Кто выигрывает конкуренцию – тот и играет".