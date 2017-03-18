Украина

Олимпик сумел вновь отобрать очки у Шахтера в чемпионате Украины.

В матче 22-го тура УПЛ сошлись две донецкие команды. Несмотря на статус фаворита, Шахтер не сумел одержать победу над Олимпиком и во второй раз в сезоне потерял очки в матче с этой командой.

Смотри видео голов и обзор матча Шахтер — Олимпик:

Шахтер — Олимпик 1:1

Голы: Бланко-Лещук, 45+2 — Поступаленко, 24.

Шахтер: Пятов — Срна, Кривцов, Ордец, Исмаили — Степаненко, Малышев (Коваленко, 71) — Марлос, Тайсон, Бернард (Патрик, 83) — Бланко-Лещук (Феррейра, 66).

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цымбалюк, Гошкодеря — Гемега (Федорив, 46), Поступаленко (Брикнер, 34), Шестаков — Матяж (Хомутов, 88).

Предупреждения: Бернард, Марлос — Поступаленко, Матяж, Федорив.