Украина

Защитник Динамо Александар Пантич поделился впечатлениями от матча с Черноморцем (2:1).

Защитник Динамо Александар Пантич рассказал о матче с Черноморцем и отметил проблему игры киевлян при стандартных положениях.

"Черноморец неплохая команда, игра с ними была тяжелой. Хотя слишком много проблем они нам не создали – мы сделали это сами, пропустив мяч после стандартного положения", — сказал Пантич.

"Насколько я помню, мы все четыре мяча пропустили таким образом. Конечно, я считаю, мы должны обратить больше внимания на игру при стандартных положениях. На самом деле, во время тренировок мы много работаем над нашими действиями при штрафных и угловых ударах у наших ворот. Но во время игры, возможно, происходит небольшое недопонимание или немного расслабляемся – и соперник нас тут же наказывает", — считает защитник.

"Я уже знаю много слов, связанных с футболом. Мне очень помогает Домагой Вида и селекционер Динамо по балканским странам Берислав – они многому меня научили. Так что все, что касается действий на поле, я понимаю и могу спокойно общаться с партнерами. Не даром Вида – наш вице-капитан, считаю, любой команде нужен такой игрок. Если у команды не ладится игра или не все получается на поле, нужен как раз такой игрок, чтобы завести футболистов", — рассказал Пантич о своей адаптации.

Напомним, что Динамо одержало победу над Черноморцем в матче 22-го тура УПЛ.