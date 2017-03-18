Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча с Олимиком (1:1).

Паулу Фонсека отметил, что ничейный результат в матче с Олимпиком — следствие собственных ошибок команды, а не удачных действий соперника.

"Мы потеряли два очка в матче, в котором могли одержать верх. Поединок развивался в одном направлении, и Олимпик забил не благодаря своему розыгрышу, а только из-за нашей ошибки. В первом тайме мы действовали очень хорошо при очень тяжелом сценарии, где 11 футболистов соперника были закрыты в обороне. Тем не менее мы создали восемь явных голевых моментов. Я полностью доволен игрой своей команды. Единственный фактор: не завершали то огромное количество голевых возможностей, которое создавали. Мы могли закончить матч с совершенно иным результатом", — сказал Фонсека.

"Густаво сегодня отдавался по максимуму, просто ему немного не везло. Думаю, как он, так и все остальные футболисты смогут спать с абсолютно чистой совестью", — прокомментировал тренер низкую реализацию Бланко Лещука.

"На самом деле, я не тот человек, который говорит об удаче или неудаче. Но сегодня мяч буквально не хотел заходить: либо спасал голкипер, либо штанга и перекладина. Повторюсь, сценарий матча был очень сложным. Тем не менее никаких драм, ничего плохого своим футболистам я сказать не могу. Это футбол, такое случается. Я бы больше переживал, если бы Шахтер не играл, не имел голевых шансов и давал создавать моменты сопернику".

"Во время паузы товарищеских встреч не будет. Игрокам тоже очень важно отдыхать и проводить время со своей семьей, потому что футбол – это большой стресс. Мы останемся в Украине и никуда не поедем. В завершение, пользуясь моментом, хочу публично пожелать большого успеха, удачи сборной Украины в поединке с Хорватией", — завершил Фонсека.

Напомним, что Олимпик во второй раз в сезоне отобрал очки у Шахтера.