Матч 22-го тура УПЛ ознаменовался для Андрея Ярмоленко очередным достижением. Игрок забил красивый гол пяткой, который стал для него 86-ым в чемпионатах Украины. 

Благодаря этому голу Ярмоленко обошел Тимерлана Гусейнова, который за свою карьеру забил 85 голов в чемпионатах. Лидер киевского Динамо поднялся на восьмое место в списке бомбардиров УПЛ. 

Следующая планка для футболиста — 90 голов. Именно столько в чемпионатах Украины забили Сергей Мизин и Марко Девич.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины:

1. Максим Шацких – 124 гола 
2. Сергей Ребров – 123 
3. Евгений Селезнев – 111
4. Андрей Воробей – 105 
5. Александр Гайдаш – 95 
6-7. Марко Девич – 90 
6-7. Сергей Мизин – 90 
8. Андрей Ярмоленко – 86
9. Тимерлан Гусейнов – 85
10. Александр Косырин – 84 

Напомним, что Динамо одержало победу над Черноморцем в матче 22-го тура УПЛ. 