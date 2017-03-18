Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко поднялся на восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.
Ярмоленко продолжает подниматься в списке голеадоров, dynamo.kiev.ua
18 марта 2017, 13:53
Матч 22-го тура УПЛ ознаменовался для Андрея Ярмоленко очередным достижением. Игрок забил красивый гол пяткой, который стал для него 86-ым в чемпионатах Украины.
Благодаря этому голу Ярмоленко обошел Тимерлана Гусейнова, который за свою карьеру забил 85 голов в чемпионатах. Лидер киевского Динамо поднялся на восьмое место в списке бомбардиров УПЛ.
Следующая планка для футболиста — 90 голов. Именно столько в чемпионатах Украины забили Сергей Мизин и Марко Девич.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины:
1. Максим Шацких – 124 гола
2. Сергей Ребров – 123
3. Евгений Селезнев – 111
4. Андрей Воробей – 105
5. Александр Гайдаш – 95
6-7. Марко Девич – 90
6-7. Сергей Мизин – 90
8. Андрей Ярмоленко – 86
9. Тимерлан Гусейнов – 85
10. Александр Косырин – 84
Напомним, что Динамо одержало победу над Черноморцем в матче 22-го тура УПЛ.