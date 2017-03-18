Украина

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко поднялся на восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Матч 22-го тура УПЛ ознаменовался для Андрея Ярмоленко очередным достижением. Игрок забил красивый гол пяткой, который стал для него 86-ым в чемпионатах Украины.

Благодаря этому голу Ярмоленко обошел Тимерлана Гусейнова, который за свою карьеру забил 85 голов в чемпионатах. Лидер киевского Динамо поднялся на восьмое место в списке бомбардиров УПЛ.

Следующая планка для футболиста — 90 голов. Именно столько в чемпионатах Украины забили Сергей Мизин и Марко Девич.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины:

1. Максим Шацких – 124 гола

2. Сергей Ребров – 123

3. Евгений Селезнев – 111

4. Андрей Воробей – 105

5. Александр Гайдаш – 95

6-7. Марко Девич – 90

6-7. Сергей Мизин – 90

8. Андрей Ярмоленко – 86

9. Тимерлан Гусейнов – 85

10. Александр Косырин – 84

Напомним, что Динамо одержало победу над Черноморцем в матче 22-го тура УПЛ.