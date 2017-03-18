Украина

Подопечные Леонида Кучука крупно обыгрывают Александрию благодаря хет-трику Карикари(4:1)

Сегодня нам предстояло увидеть матч двух крепких команд. Мы уже привыкли, что Александрия борется за зону Лиги Европы, а Сталь в свою очередь набрала 7 очков за три матча в этом календарном году.



Команды начали матч аккуратно, присматриваясь друг к другу. В первые 15 минут можно вспомнить лишь удар Пономаря с острого угла, с которым с легкость справился Панькив. Владимиру Шарану пришлось менять Запорожана уже на 18-ой минуте. Похоже, что повреждение получил капитан. Но в следующей же атаке гости открыли счет. Огиря здорово разобрался в центре поля, черпаком закинув мяч на Цурикова, который выполнил навес в штрафную, где Пономарь скинул на дальнюю штангу, а Старенькому оставалось только расстрелять стража ворот Стали. Красивый гол получился!



До последней пятиминутки первого тайма можно вспомнить лишь не случившийся шедевр Чорния, который чуть не закрутил мяч в ворота после углового. На 40-ой минуте Карикари забил ответный гол с пенальти, которого, как показал повтор, не было. Мяч попал в корпус Симинину, но судья где-то увидел руку. Команды ушли на перерыв при равном счете 1:1.



Второй тайм начался с еще одного гола Стали. Быстро разыграли штрафной хозяева, после чего Эдгар Малакян навесил на дальнюю штангу, где все тот же Карикари отправил мяч в сетку. После этого гости побежали в атаку, была заметна некоторая спешка в их действиях. Спасать матч вышли Кулиш и Приемов, что немного оживило игру Александрии, но серьезных моментов создать так и не получилось. А Сталь раз за разом убегала в контратаки, одна из которых закончилась второй желтой для Симинина и назначенным пенальти. Карикари делал прострел с правого фланга, а Деул был уложен на газон соперником. Именно пострадавший реализовал одиннадцатиметровый.



Казалось бы, что матч подойдет к логическому завершению, но подопечные Леонида Кучука смогли забить еще и четвертый гол. В одной из контратак хорошо сориентировался Деул, отдав мяч на Карикари, а герой сегодняшнего матча оформил хет-трик. Как итог — Сталь забирается на седьмое место, а Александрия теряет важнейшие очки в борьбе за третье место.

Сталь К – Александрия 4:1

Голы: Кваме Карикари, 40(п), 48, 90+5, Деул, 86(п) — Старенький, 19

Сталь: Панькив — Пашаев, Кравченко, Стаменкович, Шабанов, Леандро — Довгий (Ищенко, 67), Каленчук — Э.Малакян(Деул, 69), Карикари, Дебелко(Задерака, 87)

Александрия: Леванидов — Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков — Огиря, Запорожан(Банада, 18) — Чорний, Грицук(Кулиш, 66), Старенький — Пономарь(Приемов, 75)

Предупреждения: Довгий, Панькив — Симинин, Бондаренко, Басов, Цуриков, Приемов

Удаление: Симинин