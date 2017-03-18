Защитник Александрии Сергей Чеботаев получил неприятную травму.
СЕРГЕЙ ЧЕБОТАЕВ, FCO.COM.UA
18 марта 2017, 18:30
В рамках 22-го тура Александрия на выезде уступила Стали со счетом 1:4.
В стартовом составе в этом матче должен был выйти Сергей Чеботаев, однако перед поединком футболист получил травму.
Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил наставник Александрии Владимир Шаран.
"Чеботаев на предматчевом занятии сломал кисть", — сказал Шаран.
Точные сроки восстановления футболиста пока что остаются неизвестными.
В текущем сезоне Чеботаев провел за Александрию 14 матчей в УПЛ.