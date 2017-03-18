Украина

Ворскла и Зирка так и не сумели отличиться голами в матче 22-го тура УПЛ.

Матч Ворсклы и Зирки в рамках 22-го тура УПЛ сложно было назвать центральной встречей тура. Уже по итогам первого этапа видно, что у команд достаточно прочности, чтобы удержаться в УПЛ, а выше уже нет возможности прыгнуть.

Такая ситуация негативным образом сказалась на игре команд, которые не смогли порадовать немногочисленных болельщиков. В первом тайме можно отметить перспективный штрафной в начале матча у Ворсклы. Мяч был установлен прямо на углу штрафной, но Хлебас пробил в стенку с убойной позиции. В целом же команды показали разочаровывающий уровень футбола, а по окончанию первого тайма в статистике значился ноль ударов в створ ворот у двух команд.

Во втором тайме команды сделали некие выводы и заиграли куда активнее и интереснее. Нельзя сказать, что это был искрометный футбол, но хотя бы удары по воротам стали наноситься чаще.

Первыми в створ пробили гости, когда Акименко на 57-ой минуте пробил по воротам Шуста. В целом же Зирка не имела каких-то шансов на победу, и игра шла на два результата — победа Ворсклы или ничья. Полтавчане действительно старались прервать серию неудач и зажали гостей на их половине поля. Вот только многочисленные удары чаще летели мимо ворот и не несли опасности. Зирка же большую часть матча провела на своей половине поля и играла на сохранение нулей на табло.

Пара реальных шансов у Ворсклы действительно было. Тут следует отдать должное голкиперу гостей Роману Лепке, который довольно неожиданно попал в стартовый состав. Своим шансом вратарь воспользовался, и показал, что является серьезным конкурентом для Евгения Паста.

Финальный свисток зафиксировал нули на табло. Сложно похвалить обе команды, которые вряд ли сумели заинтересовать тех зрителей, что сегодня пришли посмотреть футбол. Достойны уважения болельщики Ворсклы, которые вывесили баннер в поддержку Василия Сачко, это был один из важнейших моментов не самого зрелищного матча.

Ворскла — Зирка 0:0

Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок — Кравченко (Загорулько, 46), Ткачук — Одарюк (Заричнюк, 84), Шапрар, Мякушко — Хлебас

Зирка: Лепка — Драченко, Перейра, Борха — Ситало (Жуков, 81), Чичиков (Попов, 90) — Полегенько, Лупашко, Бацула — Билоног (Акименко, 46), Эсеола

Предупреждения: Чеснаков, Загорулько, Пердута, Чижов — Драченко, Чичиков