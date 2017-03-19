Украина

14:00, Луцк, стадион Авангард. Судья — Анатолий Жабченко. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Луцкая Волынь будет принимать Зарю в матче 22-го тура УПЛ при не самом лучшем положении. Поражение от Карпат опустило команду Кварцяного в зону вылета, тогда как в Луцк приедет третья команда чемпионата.

Луганчане тоже не могут похвастаться отменной формой, но и календарь не позволял подопечным Вернидуба разогнаться. Команда сыграла с Динамо и Шахтером, но в обеих встречах не набрала очков. Единственный позитив — гостевая победа над Ворсклой.

Матч с Волынью подведет черту под первым этапом чемпионата. Для гостей это отличный шанс разжиться очками, которые так нужны в борьбе за бронзовые медали. Далее команды разделятся на две группы и у Зари уже не предвидется заведомо слабых соперников.

Но и не стоит спешить вписывать Волыни еще одно поражение. Нахождение в зоне вылета должно лишний раз мотивировать молодых игроков. Да и могут ли подопечные Кварцяного вообще быть немотивироваными? Подстегивать должны и успехи конкурентов — Карпаты и Днепр регулярно набирают очки.

Ближе к завершению чемпионата в УПЛ возрастает число матчей, когда командам уже не за что бороться. Матч Волыни и Зари к таковым никак не относится. Лучане сделают все, чтобы остаться в УПЛ, тогда как Заря не захочет упустить шанс оторваться от четвертого места. Луганчане уже почувствовали вкус Лиги Европы и видно большое желание вернуться в этот турнир.

Что касается составов команд, то тут есть несколько проблем. У Волыни пропустит матч Юрий Романюк, у которого перебор желтых карточек. У Зари продолжает тренироваться по индивидуальной программе Никита Каменюка. Также не до конца может быть готов и Гордиенко. Зато вернется группа игроков, которые пропустили матч с Шахтером из-за условий арендных соглашений, а это серьезное усиление стартового состава.

Ориентировочные составы

Волынь: Кичак — Р. Никитюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал — Тетеренко, Чепелюк — Мемешев, Диденко, Дудик — Петров

Заря: Шевченко — Опанасенко, Форстер, Чечер, Соболь — Гречишкин, Чайковский — Калитвинцев, Любенович, Петряк — Бонавентуре

Травмированные: Гордиенко, Каменюка (оба — Заря)

Дисквалифицированные: Романюк (Волынь)