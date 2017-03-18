Украина

Наставник каменской Стали Леонид Кучук уверен, что форвард команды Кваме Карикари не будет "витать в облаках".

В рамках 22-го тура Сталь в родных стенах разгромила Александрию со счетом 4:1. В этом поединке хет-триком отметился форвард Сталеваров Кваме Карикари.

Наставник Стали Леонид Кучук уверен, что его подопечные не "поймает звезду" после такого события.

"Вы немного недооцениваете африканских парней. Они такие же футболисты, как и наши. Я работал со многими очень известными африканскими футболистами, которые известны во всем мире. И на самом деле они очень покладистые, если их только не очень много. И если они видят какую-то определенную цель или задачу, а наша цель сейчас это победа в любой игре, будто она финальная, поэтому я не думаю, что Карикари сейчас словит звезду", — цитирует Кучука официальный сайт Стали.

"Он играл в Европе – в Норвегии и Швеции, а там любому футболисту, в том числе украинскому будет довольно сложно. В этих странах команды, как одна семья и Карикари в этом воспитан. Я ведь его уже давно знаю".

"Когда ему только было 17 лет, и в Украине не слышали о таком футболисте, я его уже знал - ездил в Гану, просматривал его. Поэтому, когда пришел в Сталь даже удивился, что он у нас. А я хотел его взять в свою команду, когда ему еще было 17 лет. Поэтому ничего тут такого нет, думаю, что звездочку он не поймает", — резюмировал тренер.

Напомним, Карикари выступает за Сталь с сентября 2016 года.