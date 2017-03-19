Украина

Полузащитник Ворсклы Сергей Мякушко прокомментировал игру своей команды в матче с Зиркой (0:0).

В поединке 22-го тура чемпионата Украины между Ворсклой и Зиркой команды так и не смогли выявить победителя.

"Зирка — хорошо организованная команда. С ними было непросто. Были моменты как у нас, так и у них, но результат этого матча ничья. К нашему большому сожалению, не выиграли. Могу сказать за себя и за других наших ребят, что мы старались выполнять то, о чем нас просили перед игрой тренеры. Жаль, что не победили", — приводит слова футболиста официальный сайт Ворсклы.

"Что думаю по поводу того, что меня хвалят болельщики команды? Мы все – одна команда, и неправильно было бы акцентировать внимание на ком-то одном. Тем более, что пока мы не можем дать болельщикам того, чего они от нас ждут. Надеюсь, в ближайшем поединке нам удастся одержать первую весеннюю победу. Приложим максимум усилий, чтобы этого добиться любой ценой".

"Конечно, дождь один из факторов, который, почему бы и нет, можно было использовать на пользу себе. Дождь, скользкий газон, вратарь, наверное, не особо уверенно себя чувствует в таких условиях. Поэтому забить, когда шел дождь – это был один из способов".

Отметим, что во время паузы в чемпионате Украины Ворскла сыграет товарищеский матч с Динамо.