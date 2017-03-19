Украина

Защитник каменской Стали Леандро прокомментировал последние успехи команды в чемпионате.

Игрок Стали Леандро выразил уверенность, что команда сумеет пробиться в еврокубки уже по итогам следующего сезона.

"Могу сказать, что у нас была очень хорошая победа. В отличие от других матчей, мы проигрывали, но еще в первом тайме сравняли счет, а во втором сумели забить еще три мяча и крупно победили. Эмоции после игры очень хорошие", — доволен Леандро.

"В чем секрет того, что за четыре игры Сталь набрала десять очков? Секрета никакого нет. Это все благодаря тренировкам. Идет серьезная работа у всей команды. Можно сказать, что это секрет", — признался защитник.

"Обидно, что второй этап команда проведет во второй шестерке. Но, думаю, что по итогам следующего сезона мы будем в Лиге Европы. Могу сказать, что тут все супер, и все игроки. Я очень рад, что попал в эту команду", — счастлив Леандро.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Сталь одержала разгромную победу над Александрией.