Украина

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от гостевой победы над Волынью (1:0).

Юрий Вернидуб отметил недостатки по ходу матча с Волынью, а также выделил молодых игроков Волыни.

"Первый тайм я, вместе с ребятами, провалили. Мы не договаривались играть в такой футбол. Показали антифутбол. С такой высокорослой командой, как Волынь нужно играть низом, на скорости, разыгрывать мяч, а не выбивать его от ворот. Романюк, Диденко, Миха, Логинов, Петров – как у них можно выиграть мяч вверху таким футболистам как Бонавентуре, Петряк, Калитвинцев, Паулиньо?", — задается вопросом тренер Зари.

"Рад, что достучался до команды в перерыве. Задвигались, положили мяч вниз. Появилось много неплохих моментов. Однако жадность со стороны Бонавентуре не дала нам забить. Отдай передачу Любеновичу и он забежит в пустые ворота вместе с мячом. Бывает. Он нападающий, видимо сам хотел забить. Самое важное, что дотерпели и забили очень важный мяч. Очки нам были нужны. Мы не увеличили очковый баланс от Динамо и увеличили отрыв от Александрии на 7 очков. Помнили, что Олимпик имеет одну игру в запасе против Карпат. Поэтому сегодняшние три очка для нас очень важны и, слава Богу, нам удалось их заработать. Спасибо ребятам".

"Я говорил своим ребятам, что если они думают о легкой прогулке в Луцке, то они ошибаются. Да, есть проблемы, много футболистов ушло, но я снимаю шляпу перед Волынью и перед Виталием Кварцяным. У него достаточно талантливая молодежь. Это немаловажный показатель для Академии Волыни. Дудик, Петров, Чепелюк, Шаповал, Романюк. Многие клубы не отказались бы от этих ребят играя в Премьер-лиге. Сейчас всем нелегко. Такое время. Важно все это перетерпеть, а к тем, кто терпит, всегда придет удача. Самое важное – не помешаться на деньгах. Главное развиваться дальше", — считает тренер Зари.

Напомним, что Заря одержала минимальную победу над Волынью.