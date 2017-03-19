Заря на последних минутах сумела одержать победу над луцкой Волынью.
Волынь - Заря, ФК Волынь
19 марта 2017, 21:21
Заря одержала гостевую победу, едва не потеряв очки. Луганчане одержали победу, забив гол в самом конце матча.
Волынь – Заря 0:1
Голы: Форстер, 90(п)
Волынь: Кичак — Тетеренко, Р. Никитюк, Горопевшек, Шаповал — Чепелюк(Дудик, 68), Логинов — Мемешев(А. Никитюк, 89), Диденко, Задерецкий — Петров
Заря: Шевченко — Опанасенко, Форстер, Чечер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев(Бабенко, 80), Петряк(Любенович, 55), Паулиньо(Кадимян, 76) — Бонавентуре
Предупреждения: Шаповал, Горопевшек, Тетеренко, Р. Никитюк — Соболь