Заря одержала гостевую победу, едва не потеряв очки. Луганчане одержали победу, забив гол в самом конце матча. 

Волынь – Заря 0:1
Голы: Форстер, 90(п)

Волынь: Кичак — Тетеренко, Р. Никитюк, Горопевшек, Шаповал ­— Чепелюк(Дудик, 68), Логинов — Мемешев(А. Никитюк, 89),  Диденко, Задерецкий ­— Петров 

Заря: Шевченко — Опанасенко, Форстер, Чечер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев(Бабенко, 80), Петряк(Любенович, 55), Паулиньо(Кадимян, 76) — Бонавентуре 

Предупреждения: Шаповал, Горопевшек, Тетеренко, Р. Никитюк — Соболь