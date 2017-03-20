Украина

Защитник Динамо Александар Пантич рассказал о конкуренции в своей команде, и о том, как он осваивается в Киеве.

Александар перешел в киевскую команду этой зимой, но уже успел стать основным защитником.

"Киев очень похож на Белград, так что у меня не было проблем с адаптацией. Динамо- великий клуб. В том, что я быстро освоился, большая заслуга Домагоя Виды и Берислава Станоевича – селекционера Динамо по балканским странам, которые постоянно мне помогают", — приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

"Хачериди? Он – очень сильный игрок, хороший центральный защитник. К сожалению, последние игры он пропустил, но его уже вернули в первую команду. Здоровая конкуренция идет всем только на пользу".

"Наша схема игры – начинать атаки через центрального защитника. Так было во многих командах, в том числе, в Испании, за которые я выступал".

"Ожидания от перехода в Динамо? Очень хотелось бы задержаться в Киеве надолго. Не против играть здесь до окончания срока действия моего контракта, а потом подписать еще одно соглашение. Также хочу, чтобы Динамо много раз выиграло чемпионат Украины и снова играло в Лиге чемпионов. В сильную испанскую Ла Лигу я попал очень молодым игроком. Аренда в разные команды сыграла как положительную, так и отрицательную роль, но все это уже в прошлом. Думаю, мой переход в Динамо — правильное решение"

За Динамо 24-летний серб успел сыграть 4 матча в чемпионате, в которых не отметился результативными действиями.