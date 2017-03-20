Украина

Защитник Дармштадта Артем Федецкий присоединился к национальной команде Украины.

​Сборная Украины продолжает подготовку в отборочному поединку ЧМ-2018 против Хорватии. Уже в Австрии к команде Андрея Шевченко присоединился Руслан Малиновский из Генка,

Чуть позже на базу сборной в Бад-Тацмансдорфе прибыл полузащитник ПСВ Александр Зинченко, а последним присоединился к команде защитник Дармштадта Артем Федецкий.

Поединок против Хорватии состоится 24 марта в Загребе на стадионе Максимир. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.