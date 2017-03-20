Украина

Австрийский сбор национальной команды перед поединком против Хорватии в полном разгаре.

Первый тренировочный день национальной сборной Украины в Австрии начался 19 марта. Отель Авита и стадион "Фуссбаль-Арена", ставшие базой команды Андрея Шевченко, нередко принимают футбольные команды. К Евро-2016 здесь готовились североирландцы, а к ЧМ-2014 — сборная Хорватии. Так же здесь не так давно побывали украинская "Сталь", немецкий Кельн и английский Вест Хэм.

Футболисты сборной Украины остались довольны качеством поля. Да и тренерский штаб нашей команды в составе Андрея Шевченко, Рауля Рианчо и Мауро Тассоти оценили условия для занятий как вполне удовлетворительные.

Уже после первого занятия на базу прибыли Евгений Коноплянка из Шальке и Александр Зинченко из ПСВ, а чуть позже к команде присоединился еще один недостающий сборник — Артем Федецкий из Дармштадта. Все трое включились в работу общей группы на втором занятии в 16.30. Лишь Федецкий наматывал круги вокруг поля, а Николай Морозюк и Тарас Степаненко занимались по индивидуальной программе.

После вечерней тренировки футболисты прошли восстановительные процедуры, а в понедельник продолжили работу по установленной программе.

В понедельник же в Австрию прибыли еще пятеро подопечных Андрея Шевченко — Денис Бойко из Малаги, Евгений Шахов из ПАОКа, Артем Кравец из Гранады, Евгений Селезнев из Карабюкспора и Иван Петряк из Зари.