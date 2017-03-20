Украина

Football.ua выделяет самые интересные и важные моменты 22-го тура чемпионата Украины.

За сколько можно построить команду?

Помнится, одно время этот вопрос вызывал бурные дискуссии. Серьезные украинские специалисты (даже теряюсь, какое слово брать в кавычки – серьезные или специалисты) любят говорить, что нужно пару лет, чтобы команда начала давать результат. Мол, первый год ты набираешь игроков под свое виденье, а второй уже лепишь из нее «конфетку».

Кучук, конечно, не вписывается в эту точку зрения – видимо, недостаточно серьезный он специалист. Пришел, и через два месяца подготовки команда – просто огонь. Играет, побеждает. Жалко только, что шансы на выход в первую шестерку были потеряны еще в прошлом году.

То же можно сказать и о Санжаре, работающего по формуле «каждые полгода меняем полсостава». При этом он быстро создает из игроков, имеющихся под рукой команду, способную давать результат и быть занозой для Шахтер и Динамо. Санжар не просто этой зимой потерял нескольких ведущих игроков – перед матчем с Шахтером выпали Моха, Гринь, Парцвания и Богданов плюс Доронин, порвавший «кресты» зимой. И вот она – тренерская рука – вышедшие вместо них футболисты абсолютно безболезненно заменили вылетевших, а Олимпик по делу отобрал очки у Шахтера.

В этом контексте вспоминаю Лобановского и первый его матч во главе Динамо после возвращения в 1997 году, который я увидел – с московским Торпедо. Мне, привыкшему видеть унылое Динамо начала 90-х, которое «сливалось» направо и налево ксамаксам и рапидам, было дико наблюдать, как команда преобразилась за зиму – высокие скорости, прессинг, взаимопонимание.

Я, конечно, далек от мысли сравнивать Кучука и Лобановского, но я очень не против сравнить Кучука с, например, Ребровым или Сачко – людьми, которые имели время и деньги (у Ворсклы они пропали не так давно), но при этом постоянно рассказывающие, что им что-то мешает. Почему ничего не мешает Кучуку? Может вопрос не во времени, а в профессионализме – который у одних есть, а других нет? (Александр Озирный)

Сергей Ребров: разбирая на цитаты

Главный тренер Динамо после поединка с Черноморцем шокировал своим высказыванием на пресс-конференции. Вдумайтесь, что сказал Ребров: "В последнее время, когда мы готовимся к матчам и разбираем соперников, с началом игры получаем сюрпризы. Против одних команд они выставляют одну тактическую схему, а против нас совсем другую. Конечно, непросто вскрывать эту оборону…". После услышанного/прочитанного как-то сразу захотелось невольно поругать Александра Бабича, правда? Мол, что ж это такое: со всеми играете по схеме с четырьмя защитниками, а против Динамо сыграли с тремя центрбеками и латералями!

Все-таки это смешно – слышать подобные высказывания от главного тренера именно Динамо. Во-первых, наставник и команда должны быть готовы к любой схеме противника в чемпионате Украины, ведь ее реализация, во всех случаях, кроме Шахтера, лежит на плечах достаточно посредственных футболистов.

Во-вторых, в этом конкретном случае, Черноморец просто скопировал игровую модель Зирки, которая неделю тому назад обыграла Динамо. И если в киевской команде проводится анализ матчей и разбор ошибок, то говорить через неделю после того, как ты проиграл команде с 5-3-2 о том, что эта же схема противника стала проблемой для гранда снова – это в какой-то степени не совсем, похоже, осознанное, признание своих же ошибок.

В-третьих, Сергею Реброву давно нужно было понять, что проблема и сложности – вовсе не в соперниках. Она намного ближе, она – внутри самого Динамо. Как бы ни действовал соперник и какую бы игровую модель он не выбрал, трудности у команды возникают практически в каждом поединке. И список с "в-четвертых" и так далее можно продолжать почти бесконечно. Кстати, недавно один из футбольных менеджеров заявил в интервью, что Сергей Ребров, по сути, едва ли не делает одолжение, оставаясь в Динамо доработать свой контракт в сложный для клуба момент, тем самым подставляясь и рискуя своей репутацией. Вот как бывает. (Анатолий Волков).

Василий Сачко – вечный оптимизм

Прослушал на сайте Ворсклы пресс-конференцию Василия Сачко после матча с Зиркой. Хотелось посмотреть, как будет держаться тренер, команда которого: а) не выполнила задачу, поставленную на сезон; б) в решающем матче пропустила три мяча за семь минут; в) в следующем матче (против Зирки), когда надо было реабилитироваться за проигрыш Олимпику, не смогла забить ни одного мяча. Я тут специально молчу о, в целом примитивной игре полтавчан на протяжении всего сезона – сколько можно писать об одном и том же – синонимы закончились уже.

Честно говоря, ожидал увидеть морально уставшего человека, расстроенного от того, что все не клеится – игра, результат. И был приятно удивлен – Сачко полон энергии – «будем разбираться», «ребята старались», «не получилось, но ничего», «нужно усиление», «в команде много молодых» итд. Такое впечатление, что Сачко работает с командой пару месяцев и все чего ему не хватает, чтобы команда заиграла – времени. Что – вот-вот и все будет норм! Ну, чего ж вы такие нетерпеливые? И, если бы это так и было – то ОК, речь и внешний бодрый вид Сачко был бы вполне адекватен. Но, на минуточку, Василий Викторович возглавляет Ворсклу уже четыре года (12 июня как раз будет ровно) – все эти четыре года команда играет абсолютно одинаково – без разницы кто в ее составе – Кобахидзе, Бартулович, Турсунов или Одарюк, Кравченко, Мякушко. Кардинального различия, а тем более, прогресса нет. Но Василий Викторович ведет себя как ни в чем ни бувало — сыпля штампами, источая оптимизм, который, кажется, не закончится даже, если Ворскла вдруг окажется в первой лиге.

Но пока между фанатами возникают недоразуменя касательно позиции по будущему Сачко – одни хотят его видеть, другие нет, мы видим регресс. Ворскла так и не смогла сделать качественный скачок в результатах и уровне игры и постепенно начала опускаться вниз по турнирной таблице. Вот, с первого апреля команда начнет бороться за выживание с командами из нижней шестерки. При этом вся проблема не в Сачко – он, как и большинство наших тренеров, сам не уйдет – попробуй сейчас работу найти в Украине, тем более что за четыре года в Ворскле на хорошее резюме наработать не удалось. Свой оценочный шаг должно сделать руководство. Но ему сейчас не до футбола и им, по большому счету, без разницы, что будет с этим дотационным предприятием, как и без разницы, кто в нем преподает уроки физкультуры.

Не менее странной выглядит и позиция фанатов – не тех, которые написали, мол, Василий Викторович, уволься сам, имей совесть, а тех, которые написали, что хотят и дальше видеть Сачко тренером своей команды. Неужели, за четыре года не насмотрелись? (Александр Озирный)

О двух шестерках

Формат чемпионата еще перед началом казавшийся таким, который не оставит нас без интриги – сейчас не выглядит оптимальным. Получилось так, что половина команд нижней шестерки будет играть практически без мотивации, поскольку снятия очков с Днепра и Карпат создали между ними пропасть — от девятого до десятого места – одиннадцать очков. Да и вообще все идет к тому, что в первой лиге окажется Днепр за старые долги – как бы они ни играли и ни старались. Впрочем, матч Днепра с Карпатами, который в иных условиях мог бы стать той самой битвой за шесть очков, превратился в унылую тягомотину, которую смотреть пришлось лишь потому, что работа.

В первой шестерке плотность не очень высокая, а ответ на главный вопрос уже есть – Шахтер будет чемпионом. Динамо, опережающее Зарю на шесть очков, тоже имеет намного более серьезные шансы на второе место, нежели луганчане. Да и сама Заря вряд ли растеряет за десять туров семиочковое преимущество над Олимпиком.

По факту, интрига есть только в том, кто займет четвертое-пятое место – Александрия или Олимпик. Вам это сильно интересно? Кстати, Черноморец, который мог бы навязать Александрии и Олимпику борьбу за пятое еврокубковое место, отстает от них на шесть очков. (Александр Озирный)

Об антифутболе в Днепре

Все, кто видел матч между Днепром и Карпатами, согласятся, что нули на табло Днепр-Арены – это следствие не выдающихся тактических изысков кого-то из двух тренеров, направленных на оборону. Точно так же это – не следствие надежности отдельно взятых защитников или отлаженных командных действий в обороне. Отсутствие моментов, комбинаций, острых передач, осмысленных атакующих действий и голов – следствие класса игроков обеих команд и их исполнительского мастерства, а также результат тренерской работы. Столько бессмысленной беготни и брака в элементарных игровых ситуациях на уровне Премьер-лиги не доводилось видеть уже давно.

Конечно, немного смягчает обстоятельства тот факт, что играли последняя и десятая команды чемпионата. А Олег Дулуб объяснит такую игру, по крайней мере, своей команды тем, что "просто Карпаты дома и на выезде – немного разные команды, что связано с менталитетом игроков". Но на самом деле тяжело понять, как футболисты на таком уровне не в состоянии связать 4-5 передач и создать более-менее приличные моменты. Интересно, сколько людей пошли бы на стадион или посмотрели бы матч по телевизору снова, если бы им сказали, что Днепр сыграет с Карпатами еще раз, через пару-тройку дней? (Анатолий Волков)