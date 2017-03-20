Украина

Главный тренер Волыни Виталий Кварцяный эмоционально призвал руководство клуба к серьезности по отношению к клубу.

"Те, кто стоят за нашими спинами (учредители), должны понимать, что футбол – это не шутки-прибаутки, а серьезный вид деятельности", — сказал Кварцяный.

"ФК Волынь прославляет наш волынский край, это визитная карточка области. Я сам депутат областного совета и на ближайшей сессии скажу, что не только бизнес, земли, янтарь, нефть и газ имеют значение".

"Давайте возьмем кирки и будем копать, найдем вагон янтаря. Продадим, пойдем в кабак, пропьем, потом марихуану покурим – и жизнь прекрасна".

После сыгранных 22-х туров УПЛ Волынь с 10-ю очками располагается на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.