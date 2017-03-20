Украина

Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин прокомментировал игру команды в матче против Волыни.

В заключительном туре первой части чемпионата Украины Заря на выезде минимально обыграла Волынь (1:0).

"После игры с Волынью настроение отличное. Мы взяли три важных очка в непростой игре. Поле и погодные условия были тяжёлыми. Тем не менее, проявили характер и смогли победить", — цитирует футболиста официальный сайт луганчан.

"По сути, все в этой игре решил один стандарт, и он был стопроцентным. Никто даже не спорил. Мяч попал в руку. Как по мне, «точка» была".

"Хочу отметить, что перед этим Волынь играла с Шахтёром, который тоже с трудом выиграл 1:0. У нас сегодня тоже были хорошие моменты, чтобы забить и больше, но главное, что выиграли и набрали три очка".

"Матч с Хорватией? Я посмотрел список футболистов, которые будут задействованы. Большинство из них играют в серьёзных европейских клубах. Взять, к примеру, тех же Модрича, Ракитича, Манджукича, Ковачича. Игра будет непростой, но очень интересной".

"Вызов в сборную для меня? Если вызовут, то ,конечно же поеду. А пока просто буду наблюдать со стороны".

"Сейчас нам дали три выходных дня. После этого соберёмся и будем готовиться к предстоящим матчам второго этапа".

Следующий матч в рамках чемпионата Украины Заря проведет 1 апреля против Шахтера.