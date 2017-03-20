Украина

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов дал свой комментарий в преддверии важного поединка против сборной Хорватии.

24 марта сборная Украины на выезде сразится с хорватами в рамках отбора к чемпионату мира.

"Мы и так знаем сборную Хорватии, ведь у нас в клубе есть Дарио Срна. Он постоянно рассказывает про команду, да и мы сами видим игры", — сказал Пятов.

"Дарио подсказал, кто приблизительно может сыграть. Основное внимание уделим лидерам – Модричу с Ракитичем, которые ведут игру, и Манджукичу с Калиничем, которые сейчас в прекрасной форме".

Поединок между сборными Хорватии и Украины состоится в Загребе.