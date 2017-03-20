Украина

Полузащитник Шахтера Дентиньо продолжает восстанавливаться после травмы.

Дентиньо получил травму колена в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Сельты (1:0). Впоследствии стало известно, что бразилец из-за этого повреждения пропустит два месяца.

Сегодня Горняки провели тренировку на УТК им. Банникова.

Ввиду того, что костяк команды разъехался по сборным, в распоряжении Паулу Фонсеки было всего 14 исполнителей, включая трех футболистов дублирующего состава.

Как информирует официальный сайт Горняков, на этом занятии Дентиньо тренировался по индивидуальной программе.

Вполне возможно, что бразильцу удастся вернуться в строй раньше запланированного срока.