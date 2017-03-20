Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков 22-го тура чемпионата Украины.

Роман Лепка (Зирка)

20-летний вратарь дебютировал в Премьер-лиге, и сразу же стал главным героем поединка своей команды против Ворсклы. Полтавчане 15 раз били по воротам Зирки, и Лепка постоянно оставался в тонусе и на пике концентрации. Отразил 5 ударов в створ, выручил несколько раз, когда у хозяев были голевые моменты и сыграл, по сути, безошибочно.

Роман Никитюк (Волынь)

Правый защитник лучан сумел справиться с быстрым Иваном Петряком, и в начале второго тайма Вернидубу пришлось поменять одного из самых опасных своих футболистов.

Алексей Дитятьев (Карпаты)

На опытного защитника ложилась большая нагрузка в этом поединке. Во-первых, центральный нападающий Днепра Довбик набрал прекрасную форму, и сдержать такого оппонента – не самая простая задача. Во-вторых, справа в атаке Днепра играл быстрый и техничный Баланюк. Дитятьев же при схеме в 3 центральных защитника располагался как раз левее, а потом часто действовал против Баланюка один в один, страхуя того же Матвиенко, часто подключающегося к атакам. Дитятьев сыграл просто и надежно.

Давит Хочолава (Черноморец)

Александр Бабич экспериментировал с тактической схемой команды на протяжении матча, и Хочолаве пришлось играть на двух позициях – центрбека и опорника. Из-за этого он очень много перемещался, выполнил огромный объем работы, плюс забил мяч.

Антунеш (Динамо)

На фоне игры Кадара в предыдущих матчах, португалец на фланге выглядел намного лучше, особенно – в атакующих действиях. Давно не приходилось видеть, чтобы Антунеш играл с такой мотивацией и выдал действительно качественный матч. Чего только стоят 3-4 его кросса с фланга, как минимум, два из которых вполне могли стать голевыми, если бы удачливее были партнеры на завершающей стадии атак.

Евгений Цымбалюк и Виталий Гошкодеря (оба Олимпик)

И снова в сборную тура попадает пара опорников из Олимпика, но если в 20 туре это были Цымбалюк и Богданов, то в связи с дисквалификацией Богданова, вышел Гошкодеря. Казалось без Богданова и еще ряда ведущих игроков Олимпику не справиться с Шахтером, но дончане снова показали высокий уровень дисциплины, сыгранности и самоотдачи. Опорники же дончан сумели перекрыть кислород оппонентам из Шахтера и если с флангов Горняки что-то создавали, то в центре только перекатывали мяч, не имея возможности обострять.

Бой Деул (Сталь)

Голландец вышел на поле за двадцать минут до конца матча, когда счет был «скользким» — 2:1 в пользу Стали. За это время успел забить сам и отдать голевую на Карикари.

Андрей Ярмоленко (Динамо)

В матче против Черноморца прямым оппонентов Андрея на фланге был Люлька. К тому же, одесситы играли в 5 защитников, и на помощь Сергею постоянно приходил кто-то из тройки центрбеков Моряков. Однако Ярмоленко это не остановило, и он полностью переиграл соперников на своем фланге и сделал много для победы своей команды. Постоянно обострял игру и забил важнейший гол.

Бернард (Шахтер)

Большинство моментов Шахтера были созданы как раз с помощью Бернарда – в большинстве случаев он ассистировал партнерам. Например, на 18-й минуте, когда ассистировал Бланко-Лещуку, или же на 45-й (адресат тот же). А на 75-й Бернард должен был забивать сам, но после удара слета мяч ногой отбил Махарадзе.

Кваме Ампонса Карикари (Сталь)

До этого матча 25-летний ганец не забивал в одном матче на официальном уровне сразу 3 гола. В матче против Александрии результат для Стали сделали два человека: Александр Головков и Кваме Карикари. Но, как бы не старался арбитр, все-таки нападающий сделал большее для победы своей команды и заслуженно входит в число лучших игроков тура.